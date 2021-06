Jak na drobiarstwo w UE wpłyną umowy z Mercosur i Ukrainą?

O umowie UE-Mercosur, projekcie zakazu hodowli klatkowej oraz wciąż nierozwiązanej kwestii importu ukraińskiego drobiu do UE rozmawiamy z Anną Zubków z PZZHiPD.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 14-06-2021, 10:50

Anna Zubków z Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, wiceprzewodnicząca grupy roboczej Copa-Cogeca „Jaja i drób”. fot. mat. prywatne

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: O porozumieniu UE z Mercosur m.in. w sprawie drobiu najgłośniej mówiło się latem 2019 r. Pisaliśmy o tym w tekście: Mięso na wtorek: Dlaczego umowa UE z Mercosur to zła wiadomość dla branży? Na jakim etapie obecnie znajdują się prace nad tą umową i czy unijna branża drobiarska powinna niepokoić się aktualnym kształtem ww. porozumienia?

Anna Zubków z Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, wiceprzewodnicząca grupy roboczej Copa-Cogeca „Jaja i drób”: UE jest trzecim producentem drobiu na świecie po USA i Chinach. Produkujemy już więcej drobiu niż Brazylia. Ceny w UE są najwyższe, podobnie jak nasze standardy. Niestety, posiadamy informacje, z których wynika, że sektor drobiu został złożony w ofierze podczas negocjacji. Brazylii przyznano dodatkowe kwoty na eksport do UE i jest to 180 tys. ton drobiu. Jak to wpłynie na rynek? W momencie gdy Ukrainie przyznano 50 tys. ton dodatkowej kwoty na eksport drobiu do UE, wyliczono, że doprowadzi to do spadku produkcji drobiu w Unii Europejskiej o 6 mln sztuk tygodniowo.

Drób z Brazylii - kto zrekompensuje straty?