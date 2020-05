Jak problemy producentów z USA mogą wpłynąć na globalny rynek mięsa?

W USA firmy z branży mięsnej zmuszone są do ograniczania produkcji lub zamykania zakładów w wyniku rosnącej liczby zachorowań i śmiertelności pracowników z powodu COVID – 19. Dodatkowo zamknięcie HoReCa wywołało istotne ograniczenie krajowego popytu na mięso wszystkich gatunków: wieprzowiny, wołowiny, drobiu.

Część zakładów drobiarskich próbuje zarządzać ryzykiem rynkowym zmniejszając moce produkcyjne i redukując stada brojlerów kurzych (utylizacja części ptaków). Niedawno Smithfield Foods jeden z największych w kraju producentów wieprzowiny zamknął na czas nieokreślony swój zakład w Sioux Falls, w Południowej Dakocie, który stanowi aż 5% amerykańskiej produkcji wieprzowiny, po tym, jak prawie 300 pracowników pozytywnie przeszło testy na COVID - 19. Planowane były także kolejne zawieszenia działalności Smithfield w Stanie Missouri.

Koronawirus dotknął pracowników w prawie połowie z 11 zakładów przetwórstwa kurczaków Wayne Farms. Z kolei firma Sanderson Farms już na początku kwietnia poinformowała (za Reuters), że z uwagi na kłopoty z kadrą pracowniczą, wyhamowuje ubój drobiu z 1,3 miliona do 1 miliona ptaków tygodniowo, w zakładzie Moultrie w Georgii. Sanderson ma potencjał przetwarzania we wszystkich swoich rzeźniach na poziomie 13,6 miliona kurczaków tygodniowo.

W związku z przeniesieniem popytu konsumenckiego na sprzedaż w supermarketach – z powodu zamknięcia restauracji, barów i stołówek – w Sanderson podjęto się przekształcenia wytwarzanego asortymentu. Z profilu produkcji „dużych ptaków” dostarczanych do gastronomii w kierunku produkcji mniejszych tuszek kurczaków w opakowaniach detalicznych. Na nadzwyczajną sytuację rynkową amerykańskie przedsiębiorstwo zareagowało także poprzez wdrożenie działań na szczeblu reprodukcji, czyli zmniejszanie liczby jaj nakładanych do inkubacji. Kluczową przesłanką do takich ruchów było gwałtowne zmniejszenie zapotrzebowania na „duże ptaki” ze strony restauracji i gastronomii. Według przedstawicieli firmy popyt w tej kategorii sprzedaży spadł o 60-65 proc.

Przewidywania amerykańskich analityków co do przyszłego rozwoju sytuacji na rynku mięsnym w USA są podzielone. Wielu ekspertów branżowych obawia się, że, mimo że zamknięcia stanowią ułamek produkcji żywności w kraju, wraz z nasileniem strajków pracowników, rozprzestrzenianiem się wirusa i zwiększoną liczbą przypadków śmiertelnych, wzrośnie ryzyko zagrożenia zapasów mięsa w kraju.