Jak promować pasztetową na Facebooku i nie tylko?

Facebookowy profil pasztetowej marki Duda podbija internet. O tym, jak producentowi udało odmłodzić wizerunek popularnej mielonki i dotrzeć do młodych konsumentów rozmawiamy z Edytą Zębalą, dyrektor marketingu Zakładów Mięsnych Silesia S.A.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 11-01-2022, 08:04

Edyta Zębala, dyrektor marketingu Zakładów Mięsnych Silesia S.A. opowiedziała nam o nietypowej formie promocji pasztetowej marki Duda. fot. mat. pras.

Facebookowy profil pasztetowej Duda to powiew świeżości w marketingu mięsnych marek.

Czy kontrowersyjne memy o pasztetowej spełniły swój cel: dotarły do młodych konsumentów i zwiększyły sprzedaż?

O działaniach marketingowych dla popularnego produktu ZM Silesia rozmawiamy z dyrektor marketingu spółki:

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Facebookowy profil "Pasztetowa. Kultowa Nuta Smaku" został zauważony i doceniony nie tylko w mediach branżowych. Skąd pomysł na to, by spośród szerokiego asortymentu marki Duda w ten sposób promować akurat pasztetową?

Edyta Zębala, dyrektor marketingu Zakładów Mięsnych Silesia S.A.: Marka Duda od kilkudziesięciu lat oferuje pasztetową, która w tym czasie zyskała już przydomek kultowej i jest najczęściej wybieranym przez Polaków produktem w swojej kategorii. Dlatego kilka miesięcy temu zdecydowaliśmy się stworzyć dedykowany kanał w mediach społecznościowych poświęcony pasztetowej.

W jakich mediach społecznościowych prowadzicie państwo działania dla pasztetowej marki Duda?

Oprócz profilu na Facebooku, od jesieni 2021 można także obserwować konto pasztetowej na Instagramie: @dudapasztetowa.Do promocji wykorzystaliśmy również Tik tok oraz kanał You Tube, gdzie można posłuchać piosenki o pasztetowej:

Fanpage pasztetowej działa od lipca 2021 roku. Jak z perspektywy tych kilku miesięcy oceniacie państwo skuteczność prowadzenia komunikacji w formie nierzadko kontrowersyjnych obrazków i memów? Czy odbiorcom spodobał się ten sposób komunikacji?

Nasza niestandardowa komunikacja została doceniona przez użytkowników oraz pozytywnie zauważona przez media specjalistyczne i ogólnopolskie, głównie dzięki wykorzystaniu real time marketingu. Nasz przewrotny i nietypowy dla kategorii foodowej format profili w social mediach spotyka się z pozytywną reakcję stałych klientów, którzy mocno nam kibicują. Mamy także sygnały, że profile te trafiają do zupełnie nowych grup docelowych – ludzi młodych, którzy w social mediach czują się jak ryba w wodzie. Profil pasztetowej staje się powoli kultowy i warto go znać i lubić, bo jest „spoko”. Memy podbijają internet. Użytkownicy lubią je ze względu na to, że są szybką, treściwą i często ciętą ripostą na zmieniającą się rzeczywistość. Memy z profilu pasztetowej stały się wiralami i zaistniały w szerszym aspekcie – pisały o nich portale marketingowe, portale informacyjne czy radio RMF.

Czy popularność profilu przekłada się w jakimś stopniu na większą sprzedaż pasztetowej?

Dzięki takiej komunikacji, liczymy na przełożenie się popularności profili we wskaźnikach sprzedaży. Dobrze wiemy przecież, że popularność w tej grupie docelowej może spowodować efekt lawiny.

Jakie działania w mediach społecznościowych wokół pasztetowej planujecie państwo na 2022 rok?

Nagranie piosenki o pasztetowej i wprowadzenie jej na ogólnopolską antenę było kolejnym krokiem w rozszerzeniu komunikacji tego produktu. Piosenka była emitowana na ogólnopolskiej antenie radia RMF w związku z konkursem dotyczącym kultowych smaków, którego byliśmy partnerem. Kontynuujemy promowanie pasztetowej, wykorzystując aktualne trendy social mediowe. W grudniu na profilu FB i IG pasztetowej pojawił się kolejny konkurs – na memy. Zainteresowanych zapraszamy do polubienia i obserwowania kont społecznościowych pasztetowej – aktualnie po prostu wypada tam być!

Dziękuję za rozmowę.