Bartosz Czarniak, rzecznik prasowy organizacji POLSUS w swoim cotygodniowym komentarzu na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej wskazuje, że choć wydawać by się mogło że okresy kryzysu mamy już daleko za sobą…tak jednak nie jest.

- Kryzysem nie jest tylko brak opłacalności, ale także brak odpowiedniej ilości świń na rynku, oraz brak możliwości rozwoju, stabilności dla gospodarstw. Tak jak opłacalność wróciła do rolników, tak pozostałe dwa aspekty nadal ciążą nad gospodarstwami chcącymi utrzymywać i produkować świnie. Rolnicy boją się braku stabilności, a ostatnie 2 lata bardzo niskiej ceny spowodowały bardzo duży ubytek gotówki u farmerów, przez co nawet obecne stawki jeszcze nie pozwoliły wielu na spokojne patrzenie w przyszłość, a nawet teraźniejszość - wskazuje.

Czarniak przyznaje, że hodowcy i producenci otrzymali kilka doz kroplówek w postaci wsparcia finansowego ze strony rządu, jednakże to wcale nie uspokaja nastrojów.

- Nie o to chodzi abyśmy żyli dzięki dotacjom, a z produkcji, z ciężkiej pracy, którą codziennie wykonujemy. Nie ukrywam, z niecierpliwością czekam na propozycję Pana Ministra Kołakowskiego, który to ma przedstawić propozycję programu odbudowy stad trzodowych w Polsce na przełomie maja i czerwca - dodaje.

Rzecznik POLSUS zwraca uwagę, że aby rozwinąć produkcję w kraju potrzeba 3 elementów – skutecznego zwalczania ASF, ułatwień w budowie nowych obiektów na utrzymanie loch, powiększania stad podstawowych (uniezależnienie się od importu warchlaka) oraz to co jest najtrudniejsze - stabilności.

- Stabilności pod kątem przepisem prawa, oraz wysokości dochodu…najtrudniej będzie o ten ostatni punkt, ponieważ rynek bywa nieobliczalny, jednakże panaceum na to może być związanie producentów, hodowców z zakładami mięsnymi, tak by obu stronom się to opłacało i pozwoliło na wspólne przezwyciężanie kryzysów (przykład Danii) - dodaje.