Jak informowaliśmy niedawno, na fermie drobiu w Topilcu w gminie Turośń Kościelna w powiecie białostockim (woj. podlaskie) potwierdzono ognisko rzekomego pomoru drobiu - poinformowała inspekcja weterynaryjna. To pierwszy w Polsce przypadek tej choroby od 49 lat.

Inspekcja weterynaryjna wystąpiła w środę do wojewody podlaskiego o wydanie rozporządzenia ws. wyznaczenia stref wokół tego ogniska choroby: obszaru zapowietrzonego w promieniu 3 km wokół miejsca wystąpienia zakażenia i 10-km obszaru zagrożonego. Będzie to dotyczyło obszarów w dwóch powiatach: białostockim i wysokomazowieckim. Projekt tego rozporządzenia razem z wnioskiem o jego wydanie złożyła inspekcja weterynaryjna.

Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza w odpowiedzi na pytania Portalu Spożywczego apeluje, aby kierować się komunikatami i wskazówkami wydawanymi przez Inspekcję Weterynaryjną.

- Rzekomy pomór drobiu (tzw. choroba Newcastle) jest bardzo groźną dla ptactwa chorobą, która przypomina grypę ptaków – HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza, czyli wysoce zjadliwa grypa ptaków). Wywołuje ją inny wirus, ale skutki są podobne i charakteryzują się bardzo dużymi upadkami wśród drobiu. Choć od blisko 50 lat choroba ta nie występowała w naszym kraju, co pewien czas występuje w Europie. Ostatnio ogniska pomoru potwierdzono między innymi w Danii i Holandii - wskazuje KRD-IG.

Organizacja podkreśla, że polski drób jest bezpieczny, a każda partia drobiu, zanim trafi do zakładu przetwórczego, musi posiadać świadectwo zdrowia, potwierdzające zdrowotność ptaków.

- Zarówno warunki chowu, jak i produkcji są na każdym etapie pod stałym nadzorem państwowych instytucji, które przeprowadzają wiele procedur kontrolnych i dbają o to, żeby produkty były w pełni bezpieczne dla zdrowia konsumentów - informuje KRD.

Krajową Radę Drobiarstwa zapytaliśmy także o to, czy zaleca hodowcom drobiu konkretne działania z zakresu bioasekuracji, by uchronić się przez rzekomym pomorem drobiu.

- Czekamy teraz na zakończenie dochodzenia epizootycznego prowadzonego przez służby weterynaryjne, które ma na celu poznanie przyczyn oraz kompleksowe wyjaśnienie sytuacji zaistniałej na jednej z ferm w powiecie białostockim. Te informacje są niezbędne do ewentualnego wskazania dodatkowych, specyficznych zaleceń. Niezależnie od tego, Krajowa Rada Drobiarstwa konsekwentnie apeluje do hodowców oraz pracowników ferm drobiu o ciągłe, rygorystyczne przestrzeganie zasad bioaskuracji, które służą ochronie drobiu nie tylko przed chorobą Newcastle, ale przede wszystkim przed grypą ptaków - odpowiada organizacja.

Jak pojawienie się rzekomego pomoru drobiu wpływa na eksport polskiego mięsa drobiowego? KRD-IG rozpoczęła już weryfikację świadectw weterynaryjnych uzgodnionych z poszczególnymi odbiorcami polskiego drobiu.

- Z przeanalizowanych dotychczas dokumentów wynika, że uzgodnienia te są zbliżone do tych, które obowiązują w przypadku grypy ptaków. Wszystko wskazuje więc na to, że wpływ rzekomego pomoru drobiu będzie podobny do wystąpienia ogniska grypy ptaków, czyli konsekwencje wystąpienia choroby powinny być lokalne, bez wpływu na cały rynek - podsumowuje KRD-IG.