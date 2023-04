Mięso

Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże? "Jaja z bazaru to loteria"

Autor: oprac. AW za PAP

Data: 07-04-2023, 13:07

Jeżeli jajko jest bardzo świeże, to po ugotowaniu będzie nam ciężko obrać je ze skorupki. Ma to związek z wymianą tlenową. Powietrze dostaje się do jajka, a białko zaczyna się powoli kurczyć w środku.

Nie powinno się potrząsać jajkiem, żeby sprawdzić, czy jest ono świeże; fot. unsplash