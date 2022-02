Jak ukraiński biznes reaguje na rosyjską agresję? "Nauczyliśmy się walczyć o przetrwanie"

Agresywna polityka Rosji i inne wyzwania nigdy nie były traktowane przez nas jako powód do ograniczania działalności gospodarczej. Mimo gorących emocji w przestrzeni informacyjnej, wszystko działa stabilnie i zgodnie z planem - poinformował Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro

Data: 23-02-2022

Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro wskazuje, że agresywna polityka Rosji i inne wyzwania nigdy nie były traktowane przez ukraińskie firmy jako powód do ograniczania działalności gospodarczej . fot. fot. PAP/Tomasz Gzell

Jak ukraiński biznes reaguje na rosyjską agresję?

KSG Agro to ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin.

Zapytaliśmy firmę o to, jak obecna sytuacja na rosyjsko-ukraińskim pograniczu wpływa na bieżącą działalność spółki.

Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro, w oświadczeniu przesłanym redakcji portalspozywczy.pl wskazuje, że pytanie o to, jak ukraiński biznes reaguje na groźbę inwazji zbrojnej ze strony Rosji pozostaje aktualne od 2014 roku.

- Ostatnie wydarzenia wokół Donbasu wymagają odpowiedzi z pierwszej ręki. Dlatego na przykładzie agroholdingu KSG Agro chciałbym pokazać, jak naprawdę ukraiński biznes reaguje na ewentualne zagrożenia związane z rosyjską agresją - mówi.

Kasjanow przyznaje, że sytuacja geopolityczna wokół Ukrainy pozostaje trudna, a groźba inwazji z Rosji ma negatywny wpływ na wskaźniki makroekonomiczne kraju.

KSG Agro: Ukraiński biznes nie ogranicza działalności

- Optymizmu nie dodaje również niedawna decyzja rządu Federacji Rosyjskiej o oficjalnym uznaniu samozwańczych “republik” na okupowanych terytoriach obwodów ługańskiego i donieckiego. Jednak w imieniu całego ukraińskiego biznesu pragnę stwierdzić: agresywna polityka Rosji i inne wyzwania nigdy nie były traktowane przez nas jako powód do ograniczania działalności gospodarczej - mówi.

Od 2014 roku przedsiębiorcy na Ukrainie udowadniają skuteczność swoich strategii adaptacyjnych. W pełnym zakresie dotyczy to również spółki KSG Agro - zapewnia.

- Nauczyliśmy się nie tylko walczyć o przetrwanie, ale także pokazywać dynamiczny rozwój w obliczu rosnącej niepewności, kryzysów gospodarczych i politycznych, groźby rosyjskiej inwazji i epidemii koronawirusa. I nie jest to bynajmniej moja subiektywna opinia, ale ogólny nastrój ukraińskiego środowiska biznesowego, potwierdzony również przez najnowszą analizę firmy Deloitte. Jej analitycy są przekonani, że oficjalne statystyki nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu ukraińskiego biznesu. Mimo pandemii COVID-19 i trwającego konfliktu w Donbasie ostatnie sześć lat to najdłuższy okres względnie stabilnego wzrostu w historii niepodległej Ukrainy. Ze swojej strony mogę potwierdzić, że wyniki pracy naszej spółki rzeczywiście potwierdzają dane specjalistów Deloitte - mówi Kasjanow.

Ukraiński biznes nie boi się agresji Putina

O przystosowaniu ukraińskiego biznesu do sytuacji konfliktu zbrojnego mówi także ostatni raport Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu (EBA), którego członkiem jest KSG Agro.

- EBA obejmuje dziesiątki zarówno ukraińskich, jak i największych zachodnich firm, które od dawna działają na ukraińskim rynku. Z ankiety wynika, że ​​tylko 7% z nich uważa, że ​​agresja zewnętrzna może doprowadzić do zamknięcia ich biznesu. 45% badanych firm będzie nadal działać na terenie Ukrainy nawet w przypadku inwazji Federacji Rosyjskiej. 17% rozważa przeprowadzkę do regionów zachodnich, a kolejne 10% dopuszczają to tylko w najgorszym przypadku. Ewentualna relokacja biznesu może być konieczna tylko dla tych firm, które działają bezpośrednio w pobliżu strefy konfliktu. Właściwie jest ich bardzo niewiele - wskazuje.

KSG Agro: Jesteśmy daleko poza strefą konfliktu

Przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro informuje, że cała baza produkcyjna i surowcowa znajduje się daleko poza regionami Doniecka i Ługańska, tj. poza strefą nie tylko obecnego, ale i potencjalnego konfliktu.

- Wszystkie instytucje państwowe, przedsiębiorstwa i urzędy obwodu dniepropietrowskiego pracują normalnie. W tym setki naszych pracowników – operatorzy maszyn, hodowcy trzody chlewnej, weterynarze, kierowcy, agronomowie. Każdego dnia nasze produkty trafiają na rynki zagraniczne oraz do największych sieci handlowych Ukrainy – Silpo, Varus itp. - dodaje.

Kasjanow zapewnia, że KSG Agro systematycznie dba o bezpieczeństwo personelu i wszystkich procesów biznesowych.

- Od wielu lat jest to ważny element naszej strategii korporacyjnej. Stabilnie, głównie na własnym surowcu, działa młyn paszowy, zapewniający utrzymanie 52 tys. sztuk trzody chlewnej. Transporty eksportowe zbóż, mąki i oleju słonecznikowego są kontynuowane przez porty czarnomorskie do Afryki i na Bliski Wschód przez naszą szwajcarską firmę handlową Abbondanza SA - dodaje.

KSG Agro: Nie ograniczamy produkcji

Ponadto KSG Agro nie tylko nie ogranicza, ale nadal zwiększa wolumen inwestycji przewidziany w strategii rozwoju. W szczególności trwa rekonstrukcja tuczarni na fermie trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa w obwodzie dniepropietrowskim. Łączna kwota inwestycji planowanych na bieżący rok to ok. 15 mln hrywien plus zakupiony przez nas wcześniej sprzęt niemieckiej firmy Big Dutchman.

- Zaczęliśmy dokarmianie roślin ozimych i przygotowujemy sprzęt do wiosennych prac polowych. Obecnie zakończyliśmy również opracowywanie pilotażowego projektu nawadniania ziemi pod kukurydzę i prowadzimy przetarg na zakup sprzętu. Projekt będzie realizowany wiosną bieżącego roku - dodaje Kasjanow.

Margines bezpieczeństwa uzyskany przez KSG Agro dzięki o 75% większym plonom zbóż i roślin oleistych w ubiegłym roku pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Również w przyszłość całej gospodarki Ukrainy. Według danych Narodowego Banku Ukrainy wolumen netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Ukrainy w 2021 r. wyniósł 6,0 mld USD. Dla porównania odpływ inwestycji netto w 2020 r. wyniósł 58 mln USD. Wolumen reinwestycji dochodów stanowił kwotę 4,2 mld USD. Dane dotyczące reinwestycji dochodów uwzględniają również udział naszej spółki.

Rynek gruntów na Ukrainie bez paniki

O braku paniki świadczy także otwarty niedawno rynek gruntów na Ukrainie. Tak więc w tygodniu 11-18 lutego przeprowadzono 4,35 tys. transakcji sprzedaży działek, co odpowiada wskaźnikom poprzedniego tygodnia (4,44 tys. transakcji), a według powierzchni działek przekracza go o 2%.

- Mimo gorących emocji w przestrzeni informacyjnej, prace sezonowe w rolnictwie, produkcji, logistyce – wszystko działa stabilnie i zgodnie z planem. Ja, moja rodzina, dzieci – wszyscy jesteśmy na Ukrainie, pracujemy w naszych zakładach zlokalizowanych w obwodzie dniepropietrowskim. W tym roku przygotowujemy się do hucznego świętowania jubileuszu – dwudziestej rocznicy powstania KSG Agro. Mamy się czym pochwalić, przetrwaliśmy trudne lata 2014-2015 i staliśmy się jednym z liderów branży na Ukrainie. Dziś jesteśmy znacznie silniejsi, bardziej doświadczeni i bardziej pewni siebie - mówi Kasjanow.

KSG Agro rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

Dzisiaj na posiedzeniu rady dyrektorów spółka podjęła decyzję co do rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych, który ma na celu wzmocnienie rozwoju naszego biznesu.

- Mam wszelkie powody, by twierdzić, że w przyszłości spółka KSG Agro będzie w stanie skutecznie stawić czoła wszystkim wyzwaniom otoczenia zewnętrznego. W tym negatywnym konsekwencjom wojen informacyjnych, do których ukraiński biznes przyzwyczaił się już w ciągu ostatnich 8 lat. Korzystając z okazji chciałbym zwrócić się do partnerów, inwestorów, akcjonariuszy, dziennikarzy – nie poddawajmy się nastrojom panicznym i obiektywnie oceniajmy ryzyko. Jestem przekonany, że realizując nasze cele biznesowe, utrzymując stabilność społeczną i gospodarczą, tworząc nowe miejsca pracy, w decydujący sposób przyczyniamy się do przywrócenia pokoju na Ukrainie - podsumował.