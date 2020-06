Jak zamknięcie największej ubojni w Niemczech wpłynie na polski rynek trzody?

Europejski rynek wieprzowiny zaczyna się adaptować do warunków odmrożonej gospodarki powstałych po spadku zakażeń COVID-19. Poprawiły się nastoje graczy rynkowych szczególnie w krajach Europy Centralnej. Na południu kontynentu nastroje są mniej optymistyczne.

Ceny tuczników pozostały bez zmian lub nieznacznie wzrosły, co jest odzwierciedleniem zrównoważonego rynku. Wznowiono w ograniczonym stopniu uboje w zakładzie van Rooi w Niderlandach. W rezultacie nadwyżka żywca okazała się mniejsza niż zakładano, a cena wzrosła o 1 cent. W Hiszpanii ze względu na rosnący eksport od Chin wzrost ceny był większy i wyniósł 2 centy. Cena pozostała bez zmian w Danii, Francji, Belgii i Austrii – informuje ISN.

W Niemczech od początku tygodnia rynek jest zbilansowany. W dniu 17 czerwca 2020 cena VEZG pozostała na niezmienionym poziomie 1,66 €/kg (wbc) po raz czwarty z rzędu. Jednakże zamknięcie uboju w największym niemieckim zakładzie w bijącym 20 tys. szt. dziennie stworzy nadwyżkę żywca wieprzowego na rynku lokalnym. Presja na cenę żywca może doprowadzić do spadków notowań niemieckich tuczników. Nie możemy wykluczyć, że część niemieckich tuczników pojawi się również w polskich ubojniach, co będzie może skłaniać personel skupowy do obniżenia cenników - ocenia Polpig.