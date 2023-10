Naszym głównym celem jest dywersyfikacja kierunków eksportu. Nie tylko pod kątem dalszego rozwoju, ale także, by zabezpieczyć się przed przyszłymi niepewnościami - mówi Jacek Netter, dyrektor sprzedaży w firmie Skłodowscy.

Jak zmienia się branża spożywcza: targi jako odbicie trendów

Jakie strategiczne cele zakładaliście sobie uczestnicząc w targach Anuga 2023?

Jacek Netter, dyrektor sprzedaży w Skłodowscy: Naszym głównym celem jest dywersyfikacja kierunków eksportu. Nie tylko pod kątem dalszego rozwoju, ale także, by zabezpieczyć się przed przyszłymi niepewnościami. Według raportów World Trade Organization, zróżnicowanie rynków zbytu jest uznawane za jeden z głównych czynników, który zwiększa odporność firm na globalne wstrząsy ekonomiczne. Zależy nam na umocnieniu naszej pozycji we Francji, której rynek detaliczny, zdaniem danych z różnych źródeł, mocno rozwija się na przestrzeni lat. Na przykład, indeks obrotów handlu detalicznego wzrósł o 9,3% między czerwcem 2021 a październikiem 2022, a wartość rynku detalicznego we Francji w 2022 roku wyniosła 546,7 miliarda euro, z przewidywanym wzrostem na poziomie ponad 1% w latach 2022-2027​​​.

Obserwując targi, jakie globalne trendy w branży spożywczej zauważyliście?

Bartosz Ponikło, szef marketingu w Skłodowscy: Targi Anuga od lat są dla nas barometrem zmian w branży spożywczej. Coraz większy nacisk kładziony jest na zdrowie i odpowiedzialność — co jest potwierdzone w raportach takich jak Mintel Global Food & Drink Trends 2023. W szczególności, świeżość i lokalność produkcji wyróżniają się jako priorytet dla nowoczesnego konsumenta. Z drugiej strony, innowacje technologiczne i naukowe nadal przyspieszają, co otwiera przed nami nowe możliwości.

Jakie produkty i innowacje prezentowaliście na targach?

Jacek Netter: Chcieliśmy przede wszystkim pokazać, jak wszechstronne zastosowanie mają nasze burgery i temu miały służyć specjalna strefa live-cooking. W erze "foodie culture", gdzie doświadczenie kulinarne nabiera coraz większego znaczenia, stawiamy na jakość i różnorodność. Nasze stoisko było odzwierciedleniem tej filozofii, łącząc tradycję z nowoczesnością.

Bartosz Ponikło: I te stoiska z roku na rok są coraz bardziej efektowne i większe. Nasi wieloletni Partnerzy, którzy na tych targach odwiedzają nas od lat, są często zaskoczeni, jak szybko się rozwijamy.

Jakie działania planujecie na przyszłe edycje targów Anuga oraz SIAL?

Jacek Netter: Mamy ambitne marzenia — chcielibyśmy zaprezentować nasze produkty w dwóch dedykowanych halach: mięsnej oraz mrożonych dań gotowych. Dzięki temu moglibyśmy pełniej pokazać potencjał naszych burgerów mrożonych.

Bartosz Ponikło: Chcielibyśmy podkreślić naszą obecność jeszcze bardziej, pokazać branżowym Gościom targów, którzy już uwierzyli w mrożonki, że możemy być dla nich doskonałym Partnerem. Ponadto w lutym 2024 roku planujemy być drugi raz z rzędu na Gulfood. Bliski wschód to dla nas perspektywiczny kierunek.

Czy zamienniki mięsa stanowią dla Was wyzwanie, czy raczej okazję? Konsumenci mają duży problem ze składami alternatywnych produktów dla mięsa.

Bartosz Ponikło: Rynek roślinnych zamienników mięsa dojrzewa, spowalnia, a jednocześnie staje się coraz bardziej konkurencyjny, było to widać także podczas targów. Według raportów Mintel, konsument coraz bardziej docenia autentyczność i naturalność produktów. Wierzymy, że nasze burgery oparte na czystej wołowinie, odpowiadają na te potrzeby.

W jaki sposób dbacie o zaufanie konsumentów w obliczu globalnych wyzwań branży spożywczej?

Jacek Netter: Zaufanie, transparentność i jakość, w dobie skandali żywnościowych, są bezcenne. Regularne audyty, certyfikaty oraz bliska współpraca z dostawcami pozwalają nam dostarczać produkty, które nie zawodzą. Francja, z jej różnorodnością kulinarną i wysokimi standardami, od początku była dla nas dobrym wyznacznikiem tych wartości.

Co mówi się o technologii IQF podczas takich wydarzeń?

Jacek Netter: Technologia IQF to gwarancja jakości i działa zdecydowanie na naszą korzyść. Na Zachodzie metoda ta jest znana i ceniona. Dzięki temu, że francuscy Klienci dobrze wiedzą, ile ma zalet, chętniej przyglądają się naszym burgerom. W erze, gdy konsument ceni czyste składy i autentyczność, nasze burgery — bez dodatków i konserwantów — stanowią odpowiedź na te potrzeby. Anuga 2023 była dla nas potwierdzeniem, że idziemy w dobrym kierunku, dostarczając produkty, które są w pełni zgodne z oczekiwaniami konsumentów.

