Wielkanoc pełna wyzwań

Polska jest 6. graczem na rynku jaj w UE produkując 10 mld jaj rocznie.

Ptasia grypa to obecnie największe zmartwienie branży. Kilka dni temu wirus zawitał do jednego z polskich zagłębi produkcji jajecznej.

Duża nadwyżka produkcji jaj w Polsce pozwoliła niektórym producentom na ekspansję na nowe rynki zagraniczne, które borykały się z niedoborem jaj na skutek utrudnień pandemicznych.

Branża wskazuje, że przed niekontrolowanym wzrostem cen oraz ograniczeniami w dostawach, do których mogło dojść na skutek nałożenia się dwóch negatywnych czynników, czyli pandemii COVID-19 oraz grypy ptaków, polskich konsumentów i przemysł spożywczy uratowały duża, znacznie większa niż potrzeby krajowe, produkcja jaj w Polsce oraz sprawnie działające mechanizmy rynkowe.

- To już kolejny raz kiedy sektor jaj wykazał nadzwyczajną stabilność. Poprzednio hodowcy kur nieśnych stanęli na wysokości zadania w czasie ograniczeń podaży jaj w Europie w związku ze skażeniem ferm fipronilem - dodaje.

Ptasia grypa - Jak wpływa na sektor?

W ostatnich dniach wirus grypy ptaków został potwierdzony w powiecie żuromińskim, w województwie mazowieckim. To jedno z polskich zagłębi produkcji jaj. Szacuje się, że z tego powiatu oraz okolic może pochodzić nawet kilkanaście procent krajowej produkcji. Mimo potencjalnego ryzyka zmniejszenia krajowej podaży jaj tuż przed świętami wielkanocnymi, producenci jaj uspokajają, że nie należy spodziewać się przerw w dostawach jaj i gwałtownego wzrostu cen.

- Monitorując sytuację na świecie widzimy jak grypa ptaków potrafi w kilka tygodni podnieść ceny jaj o kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent ograniczając podaż do minimum. Na szczęście sprawność polskiej branży jajecznej pozwala nie tylko uniknąć takich problemów w Polsce, ale także wspierać inne kraje – tłumaczy Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Gawrońska zauważa także, że wysiłki rządów i banków centralnych zmierzające do zniwelowania skutków COVID-19, do wzmocnienia wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie, wymagają środowiska niskich stóp procentowych.

- Utrzymanie takiej sytuacji to zasługa między innymi producentów jaj i drobiu, którzy potrafili zaabsorbować impuls inflacyjny wynikający ze wzrostu cen pasz bez przerzucania go na konsumentów finalnych, co odbiłoby się na wskaźniku wzrostu cen i usług - dodaje.

Chów bezklatkowy bardziej wrażliwy na choroby?

W przyszłości bezpieczeństwo żywnościowe kraju w sektorze jaj może być jednak niższe niż obecnie. Katarzyna Gawrońska wiąże to z wprowadzanymi zmianami w systemach chowu niosek.

– Uważam, że alternatywne systemy utrzymania kur będą bardziej wrażliwe na wirusa HPAI i inne czynniki chorobotwórcze ze względu na choćby większy dostęp ptaków do wybiegów zewnętrznych. Rezygnacja z chowu klatkowego zmniejszy też liczbę kur w Polsce ponieważ systemy alternatywne wymagają znacznie większych zasobów. To ograniczy nasz obecny, produkcyjny „bufor bezpieczeństwa” – dowodzi dyrektor KIPDiP.

W najbliższej przyszłości Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz oczekuje stopniowego ustępowania grypy ptaków i nie spodziewa się większych zmian na rynku. Analitycy tej instytucji zalecają jednak ostrożność.

– Mimo że wchodzimy w okres roku, w którym sytuacja z wirusem HPAI powinna się stabilizować, to jednak ostatnie ataki grypy w miejscach o bardzo dużej koncentracji produkcji jaj, jak Żuromin i okolice, każą wstrzymać się z formułowaniem jednoznacznych prognoz – twierdzi dyrektor Gawrońska. W dłuższym terminie hodowcy liczą na to, że obecnie ograniczona przez występowanie wirusa baza produkcyjna będzie się stopniowo odbudowywała.

Polska jest szóstym producentem jaj w Unii Europejskiej. W naszym kraju utrzymywanych jest około 49 mln sztuk kur nieśnych. Rocznie produkujemy ponad dziesięć miliardów jaj. Około 30-35 procent z tej liczby jest eksportowanych. Coraz większą rolę w wykorzystaniu jaj w Polsce odgrywa sektor przetwórczy, który znaczną cześć swojej produkcji także wysyła poza granice kraju.

Czas wyzwań i ekspansji

Barbara Woźniak, pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak i prezes firmy Ovotek nie ukrywa, że pandemia mocno doświadczyła branżę w zasadzie w każdym aspekcie.

- Wpłynęła na redukcję sprzedaży, spowodowała, że musieliśmy zmienić tryb pracy w naszych zakładach, wprowadzić większą zmianowość, by chronić pracowników przed zarażeniem, do tego doszło poczucie niepewności i ogromna zmienność. Z drugiej jednak strony dla Ferm Woźniak, to także czas poszukiwania nowych kierunków eksportowych, większe skupienie się na Azji i Afryce. Pandemia pokazała, że nie wszystkie kraje są w stanie same zaspokoić popyt na żywność ze względu na warunki geograficzne czy wydajność produkcji rodzimych przedsiębiorców. To pozwala na eksploracje nowej destynacji jednak ten proces jest długotrwały, gdyż należy uzyskać pozwolenia zarówno po stronie polskiej, jak i kraju do którego ma odbyć się eksport. Już po wybuchu pandemii udało nam się jako pierwszym i jedynym uzyskać pozwolenie na handel z Singapurem, w którym potrzeba dostawy jaj jest bardzo duża. Dzięki doświadczeniu i ugruntowanej pozycji Ferm Woźniak potrafimy radzić sobie na rynku globalnym i krajowym, ale zdajemy sobie sprawę, że nie każdy producent odnajdzie się w tej niesprzyjającej rzeczywistości - dodaje.

Jaka Wielkanoc dla branży?

Barbara Woźniak wskazuje, że choć w normalnej sytuacji Święta Wielkanocne to czas wzmożonego popytu na jaja świeże, a także na proszki i płyny jajeczne, obecnie obserwowane jest zmniejszenie wolumenów zamówień przez producentów żywności, gdyż nie są w stanie upłynnić nadwyżek.

- Oczywiście obserwujemy ruch w kanale detalicznym, konsumenci doceniają wartości odżywcze jaj i sięgają po nie coraz częściej. Prognozy mówią, że ta tendencja będzie się pogłębiała i w ciągu najbliższych dwóch dekad, spożycie jaj, jako głównego źródła białka wzrośnie o 50%. Jednak dzisiaj kryzys gospodarczy wywołany przez pandemie powoduje, że konsumenci bardziej się ograniczają, robią mniejsze zakupy i rzadziej ulegają przyjemnością. Z drugiej strony Europa, Azja i Afryka walczą z ptasią grypą, w Polsce ten problem jeszcze nie jest tak duży, jak w innych krajach. Wielu zagranicznych producentów musiało zdziesiątkować swoje stada, część krajów dostało embargo na wwożenie jaj na teren Rzeczpospolitej, a to wpływa na końcową ilość produktu na rynku oraz jego cenę, która idzie w górę - podsumowała.