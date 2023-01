strefa premium

Jaki będzie 2023 rok dla polskiego drobiarstwa? (analiza)

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 09-01-2023, 12:40

To już mała tradycja. Jak co roku, na prośbę Portalu Spożywczego, swoimi przewidywaniami i prognozami dla rynku skupu żywca kurcząt rzeźnych oraz rynku mięsa brojlerów kurzych dzieli się Mariusz Szymyślik, dyrektor do spraw analiz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Mariusz Szymyślik, dyrektor do spraw analiz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz prognozuje, co wydarzy się w 2023 roku w polskim drobiarstwie. fot. PTWP

Jakie prognozy dla sektora drobiarskiego na 2023?

Nasz rozmówca zastrzega:

- Poniżej najważniejsze przewidywania oraz trendy mogące zdecydować o przyszłorocznym obrazie rynku skupu żywca kurcząt rzeźnych oraz rynku mięsa brojlerów kurzych. Mimo że do przygotowania prognoz dołożono należytej staranności należy pamiętać, że przyszłość może ukształtować się zupełnie inaczej niż pokazują poniższe analizy - wskazuje Szymyślik.

Grypa ptaków zawita do Brazylii?