Polacy uwielbiają grillować, to niemal sport narodowy. Chętnie spożywają potrawy, które można przyrządzić w łatwy sposób, albo podać jako zdrowy dodatek do świeżo grillowanego mięsa. A na czym grillować? Warto rozważyć za i przeciw.

Jaki grill wybrać na majówkę? Modele różnią sią sposobem grillowania, ale także cenami. |fot. Pixabay

Wraz z nadejściem ciepłych dni Polacy rozpoczynają sezon grillowy, majówka to już grillowanie niemal obowiązkowe. Karkówki, kiełbasy, boczek, warzywa - tutaj grillowych kombinacji jest wiele. A na czym grillować? Jest z czego wybierać. Jakie są zalety i wady popularnych grillów? Sprawdzamy.

Grill węglowy - zalety i wady

Grill węglowy to klasyczny i najbardziej popularny rodzaj grilla. Do jego działania potrzebny jest węgiel drzewny lub brykiet oraz stała lub płynna podpałka. Ten typ grilla występuje w wielu kształtach i rozmiarach i jest łatwy w użyciu i daje potrawom unikalny, wędzony smak. Jednak, grillowanie na węglu wymaga więcej czasu i doświadczenia niż inne rodzaje grilli. Warto pomyśleć o grillu z pokrywą, dzięki czemu skróci się czas przygotowania potraw.

Zalety Wady Unikalny, wędzony smak potraw Wymaga więcej czasu i doświadczenia niż inne rodzaje grilli Niski koszt zakupu Może być trudny w regulowaniu temperatury Prosty w użyciu Wymaga czyszczenia po każdym użyciu

Grill gazowy - zalety i wady

Grill gazowy działa na gazie z butli lub po podłączeniu do sieci gazowej. Ten rodzaj grilla jest łatwy w użyciu i szybki do rozgrzania. Grille gazowe są idealne dla osób, które nie chcą tracić czasu na rozpalanie węgla lub czyszczenie po użyciu.

Zalety Wady Szybki do rozgrzania Brak charakterystycznego wędzonego smaku Łatwy w użyciu Koszt zakupu może być wyższy niż w przypadku grilli węglowych Łatwy do utrzymania czystości Może być trudny do przeniesienia

Grille gazowe potrafią być bardzo rozbudowane i bardzo drogie. | fot. Shutterstock

Grill elektryczny - zalety i wady

Grill elektryczny działa na zasilaniu elektrycznym. Ten rodzaj grilla jest łatwy w użyciu i łatwy do czyszczenia. Grillowanie na nim jest idealne dla osób, które mieszkają w mieszkaniach i nie mają dostępu do ogrodu.

Zalety Wady Łatwy w użyciu Brak charakterystycznego wędzonego smaku Szybki do rozgrzania Może być trudny w regulowaniu temperatury Łatwy do utrzymania czystości Może być kosztowny w użytkowaniu



Grill ceramiczny/Kamado - zalety i wady

Grill ceramiczny zwany również grill Kamado działa na węglu drzewnym i jest wykonany z ceramiki. To zasadniczo grill, piekarnik i wędzarnia w jednym, a urządzenie to jest szczególnie polecane do slow cookingu.

Zalety Wady Unikalny, wędzony smak potraw Wysoki koszt zakupu Łatwe do regulacji temperatury Wymaga więcej czasu na rozgrzanie niż grill gazowy lub elektryczny Oszczędność węgla Wymaga czyszczenia po każdym użyciu

Grille Kamado nie są tanie, ale cieszą się dużą popularnością. | fot. Shutterstock

Grill wolnostojący - zalety i wady

Grill wolnostojący to jeden z najstarszych rodzajów grilli. Może być wykonany z różnych materiałów, takich jak metal, kamień lub cegła. Ten rodzaj grilla jest idealny dla osób, które chcą mieć stałe miejsce do grillowania.

Zalety Wady Stałe miejsce do grillowania Wysoki koszt zakupu/budowy Możliwość zbudowania na wymiar Wymaga więcej czasu i pracy na budowę niż inne rodzaje grilli Możliwość rozbudowy w przyszłości Może wymagać konserwacji i napraw w przyszłości

Grill z wędzarnią - zalety i wady

Grill z wbudowaną wędzarnią to rodzaj grilla, który pozwala na wędzenie potraw bezpośrednio na grillu. Wędzenie daje potrawom unikalny, wędzony smak.

Zalety Wady Unikalny, wędzony smak potraw Wysoki koszt zakupu Możliwość wędzenia bezpośrednio na grillu Może być trudny w użyciu dla początkujących Łatwe do regulacji temperatury Wymaga czyszczenia po każdym użyciu

Najprostsze grille jednorazowe są jednocześnie najtańsze. | fot. Shutterstock

Grill przenośny - zalety i wady

Grill przenośny to mały grill, który można zabrać ze sobą na wakacje, piknik lub do parku. Ten rodzaj grilla jest idealny dla osób, które chcą grillować na świeżym powietrzu, ale nie mają stałego miejsca do grillowania.

Zalety Wady Łatwy w transporcie Mniejsza powierzchnia grilla Idealny do grillowania na świeżym powietrzu Wymaga więcej czasu na rozgrzanie niż większe grille Łatwy do utrzymania czystości Może być trudny w regulowaniu temperatury

Ile kosztuje grill? Ceny 2023

Grill węglowy - podstawowe modele (np. popularne grille okrągłe) kosztują od 50 zł wzwyż, wersje z pokrywą to wydatek rzędu minimum 80 zł. Rozbudowane modele z półkami i dmuchawą kosztują ponad 100 zł.

Grill gazowy - najtańsze grille gazowe to wydatek rzędu ok 500 zł. Są dość małe i zazwyczaj oferują dwa palniki. Wersje z czterema palnikami potrafią kosztować kilka tysięcy złotych.

Grill elektryczny - proste grille elektryczne to koszt ok. 100 zł. Profesjonalne modele potrafią kosztować nawet ponad 2 tys. zł.

Grill ceramiczny - kosztują od ok. 1000 zł do kilku, a nawet kilkunastu tysięcy, w zależności od modelu i producenta.

Grill z wbudowaną wędzarnią - ceny zaczynają się od ok. 200 zł i potrafią szybować do nawet kilku tysięcy.

Grill przenośny - podstawowe modele grilli przenośnych (jednorazowe) kupimy nawet za 20 zł. Popularne metalowe grille przenośne to już koszt rzędu 40 zł wzwyż.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl