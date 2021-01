Jaki wpływ ma pandemia na wyniki i notowania Pamapolu?

– Firmy z Grupy Pamapol biorą udział w przetargach KOWR od ponad dziesięciu lat. Choć nie podajemy informacji na temat zyskowności poszczególnych umów handlowych, to z danych historycznych wynika, że zyskowność takich kontraktów jest stosunkowo niska – stwierdził wiceprezes Pamapolu Krzysztof Półgrabia.

– Okres pandemii z przełomu I i II kw. 2020 roku to zdecydowanie negatywny wpływ na niektóre operacje z łańcucha dostaw. Jako znaczny problem mogę podać na przykład brak puszek do produkcji konserw warzywnych, co przełożyło się negatywnie na wyniki spółki WZPOW Kwidzyn w tym okresie – dodał wiceprezes.

Podczas pandemii klienci zmienili sposób robienia zakupów? – Na pewno uwidocznił się mechanizm zakupów „na zapas" dla produktów o długim terminie przydatności do spożycia. Wynikał przede wszystkim z obawy o dostępność produktów, zamknięcia sklepów. Dotyczył kategorii dań gotowych i konserw mięsnych w słoju. Natomiast czy posiadanie w domu pewnej ilości jedzenia „na zapas" będzie nowym trendem, ocenimy z perspektywy czasu. Wraz z wybuchem pandemii było to raczej działanie impulsowe – tłumaczył „Parkietowi" Półgrabia.