Jakie mięso na rosół?

Rosół – krótka historia

Rosół, czyli aromatyczny i esencjonalny wywar mięsno-warzywny, należy do grona narodowych dań kuchni polskiej. Sama metoda jego przygotowania wiąże się ze staropolskim sposobem przechowywania mięsa. Aby się nie psuło, umieszczano je w drewnianych beczkach i zasypywano dużą ilością soli. Sól doskonale konserwowała mięso, ale jednocześnie sprawiała, że stawało się ono zbite i twarde. By nadawało się do spożycia, trzeba je było „rozsolić”, czyli bardzo długo gotować w wodzie. Powstały w ten sposób wywar nazywano „rozsołem” (później „rosołem”). Początkowo zjadano go w podstawowej wersji, później do wywaru zaczęto dodawać warzywa – w takiej formie przygotowuje się go do dziś.

Jakie mięso nadaje się na rosół?

Rosół można przyrządzić z niemal wszystkich gatunków mięs, od popularnego drobiu (kura, kurczak, indyk, kaczka, gęś), przez wołowinę, baraninę, cielęcinę, wieprzowinę, aż po bardziej „egzotyczne” mięso z gołębi, perliczek, przepiórek i dzikich gatunków zwierząt – jelenia, sarny, daniela czy dzika. Wybór jest naprawdę spory, jednak nie wszystkie gatunki mięs cieszą się taką samą popularnością. Co zatem króluje na polskich stołach?

• tradycyjny rosół drobiowy z kury lub z kurczaka

Ma żółty kolor i jest bardzo aromatyczny. Można przygotować go z całej kury (najlepiej zagrodowej) albo określonych kawałków kurczaka. Najlepiej nadają się tu: szyja, skrzydełka, korpus i udka. Jeśli do przygotowania rosołu chcemy użyć całej kury, warto podzielić ją wcześniej na mniejsze kawałki. Szybciej się ugotują i zajmą mniej miejsca w garnku. Gdy zależy nam na nieco chudszej wersji bulionu, podczas porcjowania mięsa można zdjąć z niego skórę – tu bowiem znajduje się najwięcej tłuszczu.

• rosół z indyka

Jest delikatniejszy w smaku niż rosół z kurczaka i przez wielu uważany za zdrowszy i mniej kaloryczny. Do przygotowania indyczego bulionu najczęściej wykorzystuje się korpus, udo, skrzydło albo szyję.