Janusz Palikot i przepisy na Wigilię. Co poleca i sam szykuje?

Każdy z nas ma rodzinne, a czasami zaczerpnięte z różnych źródeł pomysły na wigilijne i świąteczne dania. A co pichci w domowym zaciszu Janusz Palikot?

Szef manufaktury Piwa Wódki i Wina nie je mięsa, z wyjątkiem ryb. Janusz Palikot słynie z podejmowania gości, bycia dobrym i gościnnym gospodarzem oraz gotowania i dopasowywania do swoich potraw odpowiadających alkoholi.

Jakie przepisy na przygotowanie ryb ma Janusz Palikot, co kryje jego domowa kuchnia? Prezentujemy cztery filmy, na których szef marki Wyjebongo pokazuje tajniki swoich przepisów na dobre ryby.

Jak przygotować najlepszego śledzia według Janusza Palikota?

Jak przygotować najlepszego śledzia według Janusza Palikota? Przepis jest bardzo prosty. Na kawałku jabłka kładziemy odrobinę domowego, tartego chrzanu, śledzia marynowanego w oleju lnianym a na nim cebulę marynowaną w oleju rzepakowym z odrobiną cytryny.

Nietypowym rybnym daniem na święta może okazać się także ceviche podawane na grzance, z dużą ilością ziół. W jaki sposób przyrządza je Janusz Palikot?

- Co my tutaj mamy? Sielawa z blachy, takiej prawdziwej, jak każdy miał u siebie w domu, u babci, a do tego zupełnie crazy sałatkę – zapowiada Janusz Palikot. Jak tę crazy sałatkę przygotować?

Na Święta nie może także zabraknąć kompotu z suszu. Janusz Palikot przygotowuje go w progresywnej wersji. To woda – jak mówi Palikot – lekko trącona smakami i przyprawami, które kojarzą nam się ze świętami: goździkami, anyżem, skórką pomarańczową, a także pigwą czy żurawiną.