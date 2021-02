Japonia: Hodowcy drobiu liczą straty z powodu grypy ptaków

Straty w pogłowiu szacowane są na około 7 mln ptaków. Wirus przedostaje się do mniejszych, jak i bardzo dużych ferm utrzymujących milionowe stada drobiu.

Można domniemywać, że kłopoty azjatyckich hodowców drobiu odczuje handel międzynarodowy produktami drobiarskimi. Japonia zajmuje pierwsze miejsce na liście największych światowych importerów mięsa drobiowego. Kraj ten importuje ponad jeden milion ton mięsa kurcząt rzeźnych w skali roku. Japończycy są także od wielu lat największym importerem produktów jajecznych z państw Unii Europejskiej. Japoński rynek w 2020 roku (do września) wchłonął około 30% unijnego eksportu jaj i przetworów jajecznych.

Szybkie i szerokie geograficzne rozprzestrzenianie wirusa w Azji sprawia, że nie przewiduje się, aby w krótkim terminie sytuacja miała ulec poprawie. Nie ma sygnałów o złagodzeniu wirusa. Sezon migracji dzikich ptaków potrwa do marca - kwietnia. Grypa ptaków jest powszechna w Azji o tej porze ze względu na migrujące ptaki, ale ekspertów niepokoi jego zdolność do ewoluowania, co zwiększa jego śmiertelność u dzikich ptaków i podnosi ryzyko zakażeń u drobiu w krajach na szlakach przelotów.