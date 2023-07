Japońskie władze zdecydowały o wstrzymaniu importu brazylijskiego drobiu z drugiego stanu Santa Catarina ponieważ w regionie tym potwierdzono zakażenie wysoce zjadliwą grypą ptaków u drobiu w chowie przyzagrodowym. Wcześniej Japonia z tej samej przyczyny wprowadziła zakaz przywozu drobiu ze stanu Espirito Santo.

Japonia wstrzymuje import drobiu od największego dostawcy. Czy to szansa dla Polski? fot. pexels

Japonia wstrzymuje import drobiu z Brazylii

Japońskie władze zdecydowały o wstrzymaniu importu brazylijskiego drobiu z drugiego stanu Santa Catarina ponieważ w regionie tym potwierdzono zakażenie wysoce zjadliwą grypą ptaków u drobiu w chowie przyzagrodowym. Wcześniej, Japonia z tej samej przyczyny wprowadziła zakaz przywozu drobiu ze stanu Espirito Santo - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Jak duży był eksport drobiu z Brazylii do Japonii?

Według analityków Brazylijskiego Stowarzyszenia Białka Zwierzęcego (ABPA) miesięczne dostawy kurczaków z zakładów w Santa Carina na rynek japoński stanowią mniej niż 3 proc. całkowitego eksportu Brazylii.

Według ABPA Japonia była trzecim co do wielkości importerem drobiu z Brazylii w 2022 roku, a Brazylijczycy są największym dostawcą mięsa na japoński rynek. W roku 2022 Japonia zaimportowała z Brazylii około 412 000 ton mięsa drobiowego, co stanowi ponad 70 procent przywozu ogółem.

W pierwszym półroczu roku 2023 Japonia była drugim, po Chinach, największym rynkiem zbytu dla Brazylijczyków, importując łącznie 219,8 tys. ton mięsa drobiowego.

Jak Brazylia zamierza radzić sobie z embargiem nałożonym przez Japonię?

Eksperci ABPA wyrazili nadzieję, że część zawieszonych przesyłek będzie realizowana przez inne zakłady ze stanów nie objętych restrykcjami eksportowymi, aby zredukować negatywne skutki dla brazylijskiego handlu zagranicznego.

Brazylijczycy nadal wychodzą z założenia, że ogólnoświatowe przepisy weterynaryjne pozwalają na interpretację, która prowadzi do utrzymania statusu kraju wolnego od grypy ptaków (i tym samym braku restrykcji eksportowych) w odniesieniu do ognisk HPAI w gospodarstwach niekomercyjnych. Innego zdania są kraje importujące, czego dowodem jest decyzja Japonii, która wprowadziła już ograniczenia dotyczące importu z dwóch stanów w Brazylii, w których potwierdzono przypadek HPAI w gospodarstwie przydomowym.

Jak mocno japońskie restrykcje dotkną Brazylię?

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz zwraca uwagę, że w przypadku stanu Espirito Santo, szczęśliwie dla Brazylii, restrykcje japońskie nie są dotkliwe ponieważ obszar, z którego wstrzymano import nie ma wielkiego znaczenia dla produkcji drobiu w Brazylii, a Japonia nie importuje drobiu z tego obszaru.

- Nieco inaczej wygląda współpraca z firmami ze stanu Santa Catarina. W regionie tym działają zakłady należące do największych brazylijskich eksporterów żywności. Stan Santa Catarina jest po Paranie drugim największym przetwórcą mięsa drobiowego w Brazylii. Oba stany tworzą zagłębie produkcji drobiarskiej. W pierwszym półroczu 2023 roku sprzedaż eksportowa mięsa drobiowego ze stanu Parana wyniosła 1 090 mln ton, a ze stanu Santa Catarina 545,5 tys. ton. Od stycznia do czerwca 2023 roku wysyłki zagraniczne brazylijskich kurczaków ogółem wyniosły 2,629 mln ton w porównaniu do 2,423 mln ton w analogicznym okresie roku 2022 - podsumowuje KIPDiP.

Japonia wciąż perspektywiczna dla polskiego drobiu

Japonia wciąż pozostaje jednym z kluczowych rynków dla polskiego drobiarstwa w Azji. Dariusz Goszczyński, prezes zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej w rozmowie z Portalem Spożywczym na początku 2023 roku (Prezes KRD-IG: Chiny to wciąż perspektywiczny rynek dla polskiego drobiu (wywiad) przypomniał, że organizacja planuje działania promocyjne przede wszystkim w krajach, które uznają regionalizację.

- W tym roku startuje kampania promocyjna w Chinach, Japonii i Hong-Kongu, która z powodu Covidu została zawieszona w 2020 r. (...) Ale w Japonii i Hong-Kongu planujemy już targi, misje handlowe oraz spotkania B2B. Krajowa Rada Drobiarstwa chce także aplikować o kolejne kampanie promocyjne, które będą współfinasowane przez Komisję Europejską - podsumował.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl