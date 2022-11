Jeden z liderów branży mięsnej w Polsce, polska firma JBB Bałdyga kontynuuje pozycjonowanie swojej marki w świecie gamingu. Już 26 listopada będzie sponsorem turnieju „JBB Bałdyga Cup feat. Fortnite!”. Transmisja na kanale https://twitch.tv/beloudgg. Równolegle trwa też kampania digital oraz w mediach społecznościowych promująca rozgrywki pod znakiem JBB.





„JBB Bałdyga Cup feat. Fortnite!”, czyli kolejna odsłona gamingowej współpracy marki JBB Bałdyga

JBB konsekwentnie od dłuższego czasu stawia na różne kanały komunikacji, w tym również na te niestandardowe i skierowane do młodszych odbiorców. Efektem jest seria turniejów gamingowych w ramach współpracy z gamingowa agencją kreatywną beLoud, która zajmuje się realizacją kampanii marketingowych połączonych z turniejami dla graczy amatorskich oraz półprofesjonalnych we wszystkich kompetytywnych tytułach gamingowych, w tym m.in. Fortnite, League of Legends, czy Counter-Strike. Na platformie znajduje się ponad 50 000 aktywnych zawodników biorących udział w turniejach, a łączna widownia generuje na jednym evencie milionowe wyświetlenia w grupie docelowej.

Pod dobrym początku współpracy JBB Bałdyga kontynuuje wspólne działania. Już w weekend będzie sponsorem turnieju online „JBB Bałdyga Cup feat. Fortnite!”, a na kanałach w mediach społecznościowych beLoud i JBB pojawiają się treści promujące turniej, markę oraz parówki Polanki. „Mamy 2000 złotych i chcemy, żebyś je zdobył. Zapisz się do turnieju duo JBB Bałdyga Cup feat. Fortnite!” – tak swój kolejny turniej gamingowy z marką JBB Bałdyga promuje organizator rozgrywek w Fortnite.

– Kontynuacja współpracy z beLoud związana jest z rynkową ekspansją naszych parówek Polanek – idealnego produktu na szybką i smaczną przekąskę dla pasjonatów gamingu. Dzięki wysokiej zawartości białka Polanki dostarczają energii, która jest konieczna do rozgrywania zwycięskich meczów i turniejów – mówi Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu JBB. Podkreśla przy tym, że współpraca z beLoud, to kolejny przykład nowoczesnej komunikacji marki JBB Bałdyga. – Stale budujemy swoją obecność w życiu konsumentów, jednocześnie skutecznie poszerzamy grono osób, do których kierujemy kolejne grupy produktowe – podsumowuje Andrzej Kowalski.

Polanki to silna i wyróżniająca się wśród brandów parówkowych marka. Niedawno do Polanek klasycznych, dołączyły Polanki z szynki. Próżno szukać w nich glutenu, fosforanów i glutaminianu monosodowego, a dodatkowo zawierają aż 95% mięsa z szynki najwyższej jakości. Stanowią doskonałą propozycję na pyszne i pożywne śniadanie.

