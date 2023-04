JBB Bałdyga – jedna z największych firm w branży mięsnej w Polsce – podpisała umowę sponsoringową z esportową drużyną Pogoni Szczecin. Na mocy umowy logo JBB widnieje na froncie strojów zawodników „Portowców”.

JBB Bałdyga partnerem esportowej Pogoni Szczecin. fot. mat. pras.

JBB Bałdyga partnerem esportowej Pogoni Szczecin

JBB Bałdyga – jedna z największych firm w branży mięsnej w Polsce – podpisała umowę sponsoringową z esportową drużyną Pogoni Szczecin. Na mocy umowy logo JBB widnieje na froncie strojów zawodników „Portowców”.

– Kontrakt sponsorski z Pogonią Szczecin to dla nas kolejny ważny etap skutecznie i szeroko realizowanej strategii promowania marki w środowisku gamingowym i esportowym. Cieszymy się, że klub, który odnosi sukcesy na arenie esportowej, dołącza do grona naszych partnerów. Jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie dużo korzyści obu stronom kontraktu, a skorzystają z niej także nasi klienci, dla których przygotujemy atrakcyjne konkursy – mówi Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu JBB Bałdyga.

W ramach umowy JBB zostało partnerem Pogoni Szczecin. Kontrakt obejmuje ekspozycję logotypu firmy na froncie strojów zawodników oraz świadczenia w obszarze digital, w tym m.in. w mediach społecznościowych oraz stronach www.

JBB konsekwentnie stawia na różne kanały komunikacji marketingowej, w tym również te niestandardowe i skierowane do młodszych odbiorców. Marka podąża więc z duchem czasu celując w różne grupy klientów, także w tych najmłodszych, dla których wirtualny świat gier jest równie ważny, jak ten prawdziwy. Efektem jest m.in. sponsoring turniejów pod nazwą JBB Bałdyga CUP w ramach współpracy z gamingowa agencją kreatywną beLoud. JBB promuje tam m.in. parówki Polanki oraz innowacyjną nowość – Rollsy. I to również one będą stanowić kluczowe wyroby wspierane komunikacyjnie w ramach umowy z Pogonią Szczecin.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl