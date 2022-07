JBB Bałdyga sponsorem Wakacyjnej Trasy Dwójki 2022

Autor: inf. pras.

Data: 12-07-2022, 14:09

JBB Bałdyga została sponsorem Wakacyjnej Trasy Dwójki 2022 – cyklu ogólnopolskich koncertów, który rozpoczął się 3 lipca… w Wilnie.

JBB Bałdyga sponsorem Wakacyjnej Trasy Dwójki 2022. fot. mat. pras.

JBB Bałdyga sponsorem Wakacyjnej Trasy Dwójki 2022

JBB Bałdyga, jedna z najpopularniejszych marek mięsnych w Polsce, została sponsorem Wakacyjnej Trasy Dwójki 2022 – cyklu ogólnopolskich koncertów, który rozpoczął się 3 lipca… w Wilnie. Stolica Litwy to jedyny przystanek wakacyjnej trasy poza granicami Polski.

Koncerty odbywają w niedzielne wieczory na różnych polskich scenach muzycznych. W ramach umowy sponsorskiej, JBB Bałdyga promować będzie swoje parówki Polanki. Marka pojawi się m.in. w bilbordach sponsorskich w TVP, a także w formie reklamy outdoorowej na koncertach. – Polanki oferują to, co najbardziej doceniają konsumenci. Nie zawierają fosforanów, glutaminianu monosodowego oraz glutenu. Charakteryzuje je delikatności i doskonały smak. Produkowane są wyłącznie z mięsa z polskiego chowu. To idealna propozycja zarówno na pożywne śniadanie czy kolację, jak i doskonałą przekąskę. Zarówno dla dorosłych, jak i młodszych konsumentów – mówi Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu JBB Bałdyga.

JBB Bałdyga to polska, rodzinna firma, obecna na rynku już 30 lat. W tym czasie powstało jedno z największych, najbardziej innowacyjnych i najbezpieczniejszych przedsiębiorstw w branży mięsnej w Polsce. Do najbardziej znanych jego marek należą: JBB Bałdyga, Masarnia u Józefa, Polanki.

Tegoroczna edycja Koncertowej Trasy Dwójki odbyła się już w dwóch miastach: Wilno (3 lipca) i Augustów (10 lipca), a przed nami jeszcze siedem kolejnych przystanków: Włocławek (17 lipca), Stalowa Wola (24 lipca), Łomża (31 lipca), Stężyca (7 sierpnia), Elbląg (15 sierpnia), Zabrze (21 sierpnia) i Sopot (27 i 28 sierpnia). Koncerty są transmitowane w TVP2 na żywo w niedziele po godz. 20.00. Każdy z nich ma inny motyw muzyczny. Są to m.in.: "Największe przeboje lata”, "Hity domówek”, "30 lat disco polo”, "Folk Festival”, "Hity wszech czasów”, "Festiwal piosenki wojskowej państw NATO”, "Niech żyje biesiada!”.