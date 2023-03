Jak powinna wyglądać idealna kanapka? Jak transport przyszłości? A jak firmowa maskotka? Na te i kilka innych pytań odpowiedzi szuka marka JBB Bałdyga wykorzystując do tego sztuczną inteligencję. Efekty są naprawdę ciekawe i wywołują spore zaangażowanie fanów marki w mediach społecznościowych.

JBB Bałdyga wykorzystuje sztuczną inteligencję w komunikacji. fot. mat. pras.

JBB Bałdyga to bodaj pierwsza w Polsce marka spożywcza, która wykorzystuje algorytmy kreowania obrazów przez Sztuczną Inteligencję (AI) do stworzenia obrazów jutra, to znaczy tego, jak zadany temat będzie wyglądał w przyszłości. „Zabawy z AI są ostatnio na topie, to i my spróbowaliśmy!” – przedstawiła swój pierwszy post na Facebooku marka JBB, w którym stworzyła cztery wizualizacje firmowej maskotki. W kolejnych dniach, firma zaprezentowała idealną kanapkę przyszłości oraz samochód ciężarowy przewożący wędliny JBB, firmowy sklep, opakowania produktów oraz foodtruck.

– Idziemy z duchem czasu i zgodnie z trendami światowego marketingu stawiając na ciekawą, angażującą i nowoczesną komunikację – mówi Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu JBB Bałdyga. – Na razie, nasze działania obejmują komunikację w mediach społecznościowych, ale nie wykluczamy, że niebawem wykorzystamy możliwości sztucznej inteligencji w tworzeniu opakowań produktów czy kampaniach marketingowych – dodaje.

Posty JBB z grafikami wygenerowanymi przez AI podobają się osobom obserwującym profile marki w mediach społecznościowych i generują spore zaangażowanie. – Nasz pomysł został dobrze przyjęty, dlatego z pewnością nie jest to nasze ostatnie słowo w zakresie komunikacji tworzonej w naszych kanałach przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji – podsumowuje Kowalski.

JBB Bałdyga od początku roku jest bardzo aktywne na polu marketingowym, a komunikacja na bazie AI jest kontynuacją tych działań.

