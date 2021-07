JBB Bałdyga z nowym dyrektorem sprzedaży i marketingu

Andrzej Kowalski został nowym dyrektorem sprzedaży i marketingu Zakładów Mięsnych JBB Bałdyga w Łysych.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 19-07-2021, 19:37

Andrzej Kowalski został nowym dyrektorem sprzedaży i marketingu JBB Bałdyga. fot. mat. pras.

Zmiany kadrowe w JBB Bałdyga

1 lipca br. Andrzej Kowalski objął stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu w Zakładach Mięsnych JBB Bałdyga z siedzibą w Łysych (woj. mazowieckie), zastępując dotychczasowego dyrektora, Piotra Laskowskiego.

Andrzej Kowalski jest związany z firmą JBB Bałdyga od 2015 roku. Do tej pory pełnił funkcję dyrektora ds. sklepów partnerskich, odpowiedzialnego za rozwój i ekspansję sieci JBB Bałdyga na terenie całej Polski. Dzięki jego staraniom sieć ta liczy obecnie 800 sklepów i stoisk partnerskich.

- Nowa rola w firmie to dla mnie duży zaszczyt i powód do satysfakcji, ale także wyzwanie i odpowiedzialność. W pierwszej kolejności chciałbym się skupić na rozbudowie i wzmocnieniu struktur handlowych, a także optymalizacji procesów biznesowych, co pozwoli na zwiększenie dostępności produktów JBB Bałdyga na rynku detalicznym – powiedział Andrzej Kowalski, nowy dyrektor sprzedaży i marketingu JBB Bałdyga.