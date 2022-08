JBB odsłoniło mural z okazji 30-lecia firmy

JBB Bałdyga świętuje 30-lecie. Tę wyjątkową rocznicę firma upamiętniła muralem.

JBB odsłoniło mural z okazji 30-lecia firmy. fot. mat. pras.

To już 30-lat odkąd marka JBB Bałdyga gości na stołach polskich domów. A aż 50 lat

tradycji masarskich rodziny jej właściciela – Józefa Bałdygi. Z okazji wyjątkowego

jubileuszu, w Łysych gdzie swoją siedzibę ma JBB, powstał mural

antysmogowy.

– Jesteśmy dumni, że wspólnie wypracowaliśmy bardzo czytelną i

ciekawie opowiedzianą historię marki JBB w postaci muralu – mówi właściciel JBB,

Józef Bałdyga.

Mural w Łysych powstał w lipcu na budynku, w którym mieszczą się firmowe

powierzchnie biurowe. Ma 100 m2 powierzchni. Malowidło w czytelny i przyjemny

sposób przedstawia historię JBB, którą podkreśla hasło „Znamy się od lat”.

Co ważne, jest to mural antysmogowy. Farby fotokatalityczne użyte do jego powstania

mają w składzie dwutlenek tytanu. Absorbuje on zanieczyszczenia z powietrza i

przekształca je w bezpieczne dla zdrowia azotany i węglany. Dzięki użyciu takich farb

murale oczyszczają powietrze ze szkodliwych substancji.

– Zrównoważony rozwój i troska o środowisko naturalne są dla nas priorytetami. Zakłady JBB Bałdyga położone są bowiem na terenie Zielonych Płuc Polski, co zobowiązuje nas dodatkowo do odpowiedzialności za otaczającą przyrodę i minimalizację negatywnego wpływu na nią. Dlatego też postanowiliśmy, że mural upamiętniający nasze 30-lecie, powinien być dodatkowo muralem antysmogowym – tłumaczy Józef Bałdyga.

Oprócz tego, że mural upamiętnia 30-ste urodziny marki JBB Bałdyga, powstał on równolegle w roku, w którym przypada 50-lecie tradycji masarskich w rodzinie właścicieli firmy.

– 2022 rok jest dla nas wyjątkowy, gdyż świętujemy dwie duże dla nas rocznice. Jestem dumny, że od tylu lat możemy przekuwać naszą pasję i doświadczenie na produkty, które od lat cieszą się sympatią Polaków – mówi Józef Bałdyga.

Mural wykonała katowicka firma „Nietak – malowanie artystyczne”. Autorem projektu jest agencja reklamowa Yellow Crocodiles