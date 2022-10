W połowie października ruszyła kampania digital dla marki JBB Bałdyga skoncentrowana na parówkach Polankach. To element długofalowej strategii marketingowej zaplanowanej na cały 2022 r. dla tego produktu, której głównym celem jest wzrost znajomości marki wśród szerokiego grona konsumentów. Działania mediowe połączone będą z wyróżniającą się i zwiększoną ekspozycją Polanek w halach sklepowych.

JBB rusza z kampanią digital dla Polanek. fot. mat. pras.

JBB w swojej kampanii stawia na podkreślenie benefitów i walorów smakowych Polanek. Bo raz, że głównym hasłem firmy jest „JBB smakuje w całej Polsce”, a dwa, że z badań konsumenckich jasno wynika iż jedną z największych zalet Polanek według badanych jest właśnie ich smak. Główną osią kampanii są portale internetowe w sieci reklamowej, kampania display w mediach społecznościowych i Youtube. – Po udanym launchu parówek Polanek w 2021 roku i dobrych poziomach sprzedaży, przyszedł czas na kolejny krok w rozwoju w postaci szerokiej kampanii digital. W pierwszym etapie skupiamy się na fajnych, zabawnych i chwytliwych hasłach odpowiadających potrzebom klientów stawiając przy tym na wypromowanie benefitów produktowych – mówi Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu JBB Bałdyga. I dodaje, że firma chce w ten sposób jeszcze mocniej skuteczniej zwiększać dystrybucję tego produktu w różnych kanałach sprzedaży.

Z badań konsumentów wynika (Masmi dla JBB, luty 2022), że podczas zakupu parówek najważniejsze są dla nich smak, wygląd parówki oraz brak konserwantów i sztucznych dodatków. – Wyniki te są dla nas bardzo dobre, ponieważ okazuje się, że Polanki oferują to wszystko, co najbardziej doceniają konsumenci. Nie zawierają fosforanów, glutaminianu monosodowego oraz glutenu. Charakteryzuje je delikatności i doskonały smak. To idealna propozycja zarówno na pożywne śniadanie czy kolację, jak i doskonałą przekąskę. Zarówno dla dorosłych, jak i młodszych konsumentów – ocenia Kowalski.

Potencjał wśród konsumentów nadal jest bardzo duży dzięki czemu segment parówkowy od lat cieszy się niezmiennie dużą popularnością. Parówki są dziś trzecią najbardziej pożądaną przez klientów kategorią wędlin, a spośród osób, które deklarują miejsce dla parówek w swoim koszyku zakupowym, aż połowa zjada je przynamniej raz w tygodniu. – Dlatego też nadal będziemy rozwijać w JBB segment parówkowy w ramach marki Polanki, będąc dla sklepów pewnym i godnym zaufania dostawcą najwyższej jakości produktów – podsumowuje dyrektor sprzedaży i marketingu JBB Bałdyga.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl