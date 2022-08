JBB: W działaniach CSR branży mięsnej brakuje strategii

Autor: op. AT

Data: 30-08-2022, 07:51

Ważne, że firmy niezależnie od wielkości zaczynają działać proekologicznie. Bo nawet mała aktywność jest lepsza niż żadna. Ale w wielu przypadkach nadal są to działania ad hoc, niepoparte szerszą strategią - mówi nam Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu JBB Bałdyga.

Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu JBB Bałdyga. fot. mat. pras.

JBB o społecznej odpowiedzialności biznesu

Portalspozywczy.pl: Jakie znaczenie dla firmy JBB ma społeczna odpowiedzialność biznesu?

Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu JBB Bałdyga: To dla nas bardzo rozwojowy obszar, którego działania definiuje u nas rozbudowana, zaplanowana i długofalowa strategia.

Jakie obszary działalności obejmuje ta strategia?

Z jednej strony są to działania lokalne i regionalne, bo JBB Bałdyga jest silnie związane z regionem, w którym działa. Z drugiej, to bieżąca działalność, produkcja. I to jest bardzo szeroki i pojemny obszar, w którym podejmujemy szereg działań, mających na celu ochronę środowiska. Jest i trzeci aspekt – to dodatkowe aktywności, które realizujemy w ramach strategii marketingowej.

JBB wspiera lokalne społeczności

Jako rodzinna firma doskonale wiemy, że zaufanie i przyjazne relacje to kapitał nie do przecenienia. Dlatego z przyjemnością angażujemy się w życie lokalnych społeczności, nie tylko poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Od lat wspieramy różnorodne inicjatywy sportowe oraz kampanie społeczne, których celem jest promocja zdrowego trybu życia oraz zasad prawidłowego żywienia. Szczególnie wśród najmłodszych. Wraz z uczestnikami naszego autorskiego programu „Czas Partnerstwa” organizujemy liczne pikniki, festyny i imprezy okolicznościowe pełne dobrych smaków, podczas których w miłej, rodzinnej atmosferze spędzamy wspólnie czas. Bardzo chętnie włączamy się także we wszelkie akcje, których celem jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego naszego pięknego regionu, Kurpiowszczyzny. Ale mówiąc o dbałości o lokalne środowisko płynnie przechodzimy do drugiej części naszej strategii CSR, która obejmuje już bieżącą działalność firmy.

Dlaczego?

Ponieważ to, jakie rozwiązania wprowadzamy na co dzień, by firma była możliwe najbardziej eko, ma wpływ na cały nasz biznes, także poza okolicą, w której działamy. A tych aktywności i projektów, jest bardzo wiele.

Proszę powiedzieć w takim razie o najważniejszych.

Zakłady produkcyjne JBB Bałdyga położone są w pięknej i czystej Kurpiowszczyźnie, na terenie Zielonych Płuc Polski, co zobowiązuje nas do odpowiedzialności za otaczającą przyrodę i minimalizacji negatywnego wpływu na nią. Naszą motywacją do wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, oprócz usprawnienia procesów produkcyjnych, jest zrównoważony rozwój i troska o środowisko naturalne. Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadziliśmy szereg strategicznych inwestycji, których efektem jest ograniczenie wpływu naszych zakładów na środowisko naturalne. Podam tu kilka przykładów. Jednym z nich jest energooszczędna maszynownia amoniakalna, która pozwala nam ograniczyć poziom zużycia energii elektrycznej w zakładzie. A także zredukować emisję fluorowanych gazów cieplarnianych o tzw. wysokim współczynniku globalnego ocieplenia. Zmodernizowaliśmy również kotłownię i instalację ekonomizerów dzięki czemu znacząco podnieśliśmy efektywność energetyczną. Odzyskane ciepło z instalacji chłodniczej wykorzystujemy do ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz podgrzewania wstępnego powietrza do central wentylacyjnych. Od wielu lat stale inwestujemy w modernizację przyzakładowej oczyszczalni ścieków. Dzięki zastosowaniu w niej nowoczesnych rozwiązań technologicznych parametry jakościowe oczyszczonych ścieków są dwukrotnie niższe niż wyznaczone przepisami prawa.

JBB dba o mniejsze zużycie wody

Z bieżącą działalnością mocno wiąże się zużycie gazu, wody – o których w kontekście ewentualnych niedoborów media mówią coraz więcej. Jak nad redukcją tego zużycia na przestrzeni lat pracowało JBB?

Oczywiście to aspekty, nad którymi regularnie mocno pracujemy. Żeby nie być gołosłownym – wzrost zużycia wody i emisji na tonę zredukowaliśmy aż o 50 procent mimo 100 krotnego wzrostu poziomu produkcji w ciągu minionych 30 lat. Ograniczyliśmy także zużycie gazu ziemnego o 110 tys. m3 w skali roku, istotnie redukując emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

A co z opakowaniami produktów? Bo to również obszar, w którym sporo się dzieje.

I tu mamy się czym pochwalić, gdyż z jednej strony staramy się tworzyć opakowania w jak największym stopniu biodegradowalne, używając do ich produkcji materiałów pochodzących z recyklingu i ograniczając ich rozmiary. I tak we wszystkich naszych kartonach zredukowaliśmy o 50 proc. powierzchnię zadruku, dzięki czemu ograniczyliśmy znacząco ilość stosowanych farb. To kolejny krok w zakresie szeroko pojętych opakowań umacniający pozycję JBB Bałdyga jako firmy odpowiedzialnej społecznie i proekologicznej.

Wcześniej wspomniał pan także o trzecim aspekcie działalności CSR, w tym zwłaszcza proekologicznej, a która dotyczy obszaru marketingu.

Zgadza się. I znakomitym tego przykładem jest mural marki JBB Bałdyga, który powstał niedawno z okazji 30-lecia działalności firmy. Co ważne, jest to mural antysmogowy farbami fotokatalitycznymi. I tak w wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu przekształcając się w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego. Im większa powierzchnia pokryta jest farbą fotokatalityczną, tym też szybciej następuje ich usuwanie z otoczenia.

Jak ocenia pan zaawansowanie branży mięsnej w zakresie działań CSR-owych?

Pozytywnie. Ważne, że firmy niezależnie od wielkości zaczynają działać proekologicznie. Bo nawet mała aktywność jest lepsza niż żadna. Ale w wielu przypadkach nadal są to działania ad hoc, niepoparte szerszą strategią. Chodzi o świadomość, po co podejmujemy dane działania. O dobór odpowiednich narzędzi, które doprowadzą firmę do określonego celu w obszarze CSR. Tylko wtedy można realnie maksymalizować efekty swoich działań i odpowiednio je skalować. Z korzyścią dla przedsiębiorstwa, jego otoczenia, pracowników, ale i całego środowiska naturalnego.

Dziękuję za rozmowę.