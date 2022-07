JBB: Wszyscy producenci są dziś zmuszeni do podnoszenia cen

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 05-07-2022, 08:04

Sytuacja rynkowa sprawia, że wszyscy producenci są zmuszeni do podnoszenia cen. W przeciwnym razie będą mieli problemy z rentownością - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu Zakładów Mięsnych JBB Bałdyga.

Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu Zakładów Mięsnych JBB Bałdyga

JBB nie rezygnuje z inwestycji mimo inflacji

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Rok 2022 nie jest łatwy dla branży spożywczej. Wielu producentów sygnalizuje nam duże wzrosty kosztów: surowców, energii oraz trudność w przełożeniu tych wzrostów na ceny otrzymywane od handlu. Jak to wygląda obecnie w JBB? Które czynniki z powyższych najmocniej wpływają na działalność firmy?

Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu Zakładów Mięsnych JBB Bałdyga: Oczywiście obecna sytuacja zarówno mikro jak i makroekonomiczna ma wpływ na bieżącą działalność JBB Bałdyga. Warto jednak zaznaczyć, że mimo tego niełatwego otoczenia, firma cały czas się rozwija zarówno pod względem sprzedaży, inwestycji w technologię czy też rozbudowy portfolio produktowego. To bardzo ważne, bo pokazujemy, że jesteśmy stabilnym przedsiębiorstwem, pewnym i godnym zaufania partnerem biznesowym i pracodawcą. To, co najbardziej dokucza całej branży mięsnej to przede wszystkim podwyżki surowca mięsnego oraz dodatków takich jak przyprawy. Drożeją też opakowania, rosną ceny paliwa.

JBB: Koszty rosną wszystkim

Jak partnerzy handlowi podchodzą do wzrostu kosztów po państwa stronie jako producenta?

Nasi partnerzy wykazują się dużym zrozumieniem, gdyż koszty rosną solidarnie wszystkim producentom. Tak więc nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że musimy podnieść ceny. Sytuacja rynkowa sprawia, że wszyscy producenci są zmuszeni do takich posunięć – w przeciwnym razie, będą mieli problemy z rentownością. Oczywiście, można utrzymać ceny albo zwiększać je w mniejszym stopniu, ale odbywało by się to kosztem jakości oferowanych produktów. A ta jest dla nas kluczowa. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której zaczęlibyśmy sprzedawać naszym klientom wyroby gorszej jakości, z niższą mięsnością. To byłoby wbrew naszej filozofii i wyznawanym przez nas zasadom. Oferujemy możliwe najlepsze produkty i tak pozostanie.

JBB nie zauważa spadków sprzedaży

Jak według państwa będzie kształtował się popyt na mięso i wędliny w drugiej połowie 2022 roku? Czy wysokie ceny mogą przełożyć się na spadek sprzedaży, a może zrównoważy to napływ uchodźców z Ukrainy?

Po sześciu miesiącach 2022 roku możemy powiedzieć, że nie zauważamy spadków w sprzedaży. Stale rozbudowujemy sieć punktów i sklepów partnerskich w kanale tradycyjnym. Zbliżamy się do liczby 1000 takich sklepów. Mocno pracujemy także nad rozwojem sprzedaży w innych kanałach, w których JBB Bałdyga do tej pory nie wykorzystywało swojego potencjału. Dodatkowo, w ramach dywersyfikacji sprzedaży, konsekwentnie budujemy eksport. Na dziś jego procent w przychodach JBB nie jest duży, ale – co ważne – zwiększa się i jest zgodny z przyjętymi założeniami. Co stanie się w kolejnych miesiącach tego roku i w latach następnych? Czas pokaże, ale jesteśmy umiarkowanymi optymistami. Nie spodziewamy się znaczącego załamania rynku, a naszymi działaniami i różnorodnością produktów oraz kanałów ich dystrybucji, będziemy skutecznie bronić się przed ewentualnymi dalszymi niekorzystnymi czynnikami rynkowymi.

JBB weźmie udział w konsolidacji branży mięsnej?

W ostatnich tygodniach na rynku spożywczym (choć nie w samej branży mięsnej) obserwujemy dużą aktywność jeśli chodzi o fuzje i przejęcia. Czy w państwa ocenie obecna sytuacja ekonomiczna i kondycja sektora mięsnego może przyspieszyć konsolidację rynku także wśród dużych podmiotów?

Zarówno pandemia, jak i wojna na Ukrainie sprawiły, że prowadzenie działalności jest dziś trudniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Kluczowe jest pogorszenie się koniunktury na rynku – producenci oraz eksporterzy od kilku lat borykają się z problemem spadających marż, nadpodaży, ptasiej grypy, wirusem ASF, czy zamknięciem kluczowych rynków. Wielu boryka się też z problemem sukcesji. Mała dywersyfikacja portfolio, rynków zbytu i kanałów sprzedaży, to z pewnością czynniki, które wielu firmom nie pomogły. Dlatego też część przedsiębiorstw stanęła, stoi, albo stanie w niedługim czasie przed trudnym wyborem dotyczącym dalszej działalności. I spora część z nich zdecyduje się na sprzedaż, na co silne, duże firmy czekają. Zważywszy, że Polska jest jednym z większych producentów mięsa w Unii Europejskiej, przy wciąż dużym rozdrobnieniu rynku nie będzie dziwić, że sektor przejęć i fuzji będzie bardziej ciekawy i ożywiony, niż inne sektory rynku spożywczego. JBB Bałdyga z uwagą obserwuje sytuację na rynku, jednak nie przewidujemy w najbliższych latach brania udziału w procesie konsolidacji – ani jako kupujący, ani jako sprzedający.

Dziękuję za rozmowę.