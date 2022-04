JBB z nową strategią na 30-lecie firmy

Jesteśmy polską, rodzinną firmą działającą już 30 lat. W tym czasie udało nam się stworzyć jedno z największych, najbardziej innowacyjnych i najbezpieczniejszych przedsiębiorstw w branży mięsnej w Polsce. To ogromne osiągnięcie i wielka wartość - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu Zakładów Mięsnych JBB Bałdyga.

Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu Zakładów Mięsnych JBB Bałdyga o nowej strategii firmy. fot. mat. pras.

JBB z nową strategią

Adam Tubilewicz, Portalspozyczy.pl: Grupa JBB opracowała i wdraża nową strategię. Jakie są jej główne założenia?

Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu Zakładów Mięsnych JBB Bałdyga: To przede wszystkim strategia skoncentrowana na całej marce JBB Bałdyga, a nie tyle na konkretnych produktach czy liniach produktowych. Pod hasłem „Smakuje w całej Polsce” pokazujemy rozwój marki JBB – jej najważniejszą zaletę jaką jest smak oraz ogólnopolski zasięg. Jednocześnie naszym celem jest wskazanie na przewagi konkurencyjne tj. innowacyjność, bezpieczeństwo produkcji i gwarancję jakości. Kampania 360 stopni swoim zasięgiem obejmie całą Polskę. Działania oparte będą na billboardach sponsorskich w największych stacjach radiowych i telewizyjnych w kraju oraz aktywacjach i działaniach promocyjnych w mediach społecznościowych oraz w digitalu. Dodatkowo, marka zapowiada silne wsparcie PR-owe oraz trade marketingowe przez cały czas trwania kampanii.

JBB promuje trzy marki

Kampania promuje markę JBB jako całość, ale portfolio produktowe opiera się na trzech brandach. Proszę powiedzieć o nich coś więcej – kto jest ich adresatem?

Tak, są to trzy marki, czyli JBB Bałdyga, Masarnia u Józefa oraz Polanki. Dwie pierwsze to najwyższej jakości wyroby mięsno-wędliniarskie produkowane z mięs wieprzowych oraz drobiowych, poddawane specjalnej obróbce wędzarniczej. Pod marką Polanki proponujemy z kolei pyszne parówki, które nie zawierają fosforanów, glutaminianu monosodowego oraz glutenu. Produkowane są wyłącznie z mięsa z polskiego chowu. Polanki przechodzą obecnie refreshing opakowań, a efekt w postaci nowego wizerunku marki już wkrótce zaprezentujemy konsumentom.

Stale pracujemy nad naszą ofertą, dzięki czemu mocno otwieramy się na półkę konsumencką odpowiadając na oczekiwania różnych grup konsumentów, w tym także młodego pokolenia. Dobrym przykładem jest cała nasza linia produktów grillowych – pełna ciekawych i niestandardowych połączeń smakowych zarówno w wersjach do lady samoobsługowej, jak i lady tradycyjnej.

JBB w czołowej piątce na rynku

Firma JBB przeprowadziła badania rynkowe dotyczące postrzegania marki przez konsumentów. Jakich ciekawych danych i informacji dostarczyły te analizy?

To obszerne i ciekawe badania. Płynie z nich wiele cennych wniosków, które pozwolą nam na skuteczniejszy rozwój. Wynika z nich m.in., że spośród osób, które kupiły produkty JBB Bałdyga w ciągu ostatniego miesiąca, JBB posiada największy odsetek lojalnych konsumentów, którzy kupują ją najczęściej. Okazało się również, że mamy relatywnie wysoką znajomość spontaniczną, a w kryterium „top of mind” jesteśmy w pierwszej piątce na rynku. Klienci postrzegają nas też jako polską, rodzinną firmę, co jest ogromną wartością dodaną. Marka JBB Bałdyga przede wszystkim kojarzy im się też z czymś smacznym i apetycznym oraz z wędlinami. Te badania są dla nas doskonałym materiałem do analizy i to, co teraz jest kluczowe, to wyciągnięcie z nich odpowiednich wniosków.

W co inwestuje JBB?

Jakie są obecnie priorytety inwestycyjne dla JBB? Czy w ostatnim czasie dokonały się w firmie istotne inwestycje np. w infrastrukturę produkcyjną?

Stawiamy na inwestycje w technologię, bardzo wysoki stopień zautomatyzowania w procesach produkcyjnych oparty na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych oraz technologię pełnego odzysku mediów (ciepła), które razem gwarantują wprowadzenie na rynek produktów najlepszej jakości, przygotowanych w miejscu, w którym panuje najwyższy reżim sanitarny. Mówiąc o automatyzacji procesów, warto wspomnieć o nowoczesnych robotach do pakowania kartonów i do paletyzacji, które pracują w naszych zakładach. Dzięki nim poprawiło się bezpieczeństwo pracy, a także przepustowość informacji, danych logistycznych oraz – co najważniejsze – wydajność pakowania wzrosła do 400 ton dziennie.

JBB inwestuje w zieloną energię

Jakie działania z zakresu zielonej transformacji podejmuje JBB?

Naszą motywacją do wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, oprócz usprawnienia procesów produkcyjnych, jest zrównoważony rozwój i troska o środowisko naturalne. Zakłady JBB Bałdyga położone są bowiem na terenie Zielonych Płuc Polski, co jeszcze bardziej zobowiązuje nas do odpowiedzialności za otaczającą przyrodę i minimalizacji negatywnego wpływu na nią. Posiadamy własną, przyzakładową oczyszczalnię ścieków, którą od wielu lat stale modernizujemy. Dzięki zastosowaniu w niej nowoczesnych rozwiązań technologicznych, parametry jakościowe oczyszczonych ścieków są trzykrotnie niższe niż wyznaczone przepisami prawa. Wybudowaliśmy również innowacyjną maszynownię amoniakalną, która pozwala nam ograniczyć poziom zużycia energii elektrycznej w zakładzie, a także zredukować emisję fluorowanych gazów cieplarnianych o tzw. wysokim współczynniku globalnego ocieplenia. Zmodernizowaliśmy również naszą kotłownię i instalację tzw. ekonomizerów, dzięki czemu znacząco zmniejszyliśmy ubytki energii w zakładzie. Odzyskane ciepło z instalacji chłodniczej wykorzystujemy do ogrzewania wody użytkowej. Zredukowaliśmy także zużycie gazu ziemnego o 110 tys. m3 w skali roku, istotnie ograniczając emisję dwutlenku węgla do atmosfery. A to tylko niektóre z działań, które podejmujemy na szeroką skalę, by każdego roku być firmą przyjazną środowisku.

JBB o bezpieczeństwie produktów

W jaki sposób firma dba o jakość i bezpieczeństwo produktów?

Misją JBB od początku istnienia jest produkowanie i dostarczanie mięsa, wędlin i wyrobów wędliniarskich o gwarantowanej jakości i bezpieczeństwie, spełniających oczekiwania klientów oraz wymagania obowiązujących przepisów prawa żywnościowego. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy odpowiadają za jakość i bezpieczeństwo produktu, ponieważ bezpieczeństwo konsumentów stanowi dla nas wartość nadrzędną. Stale zachęcamy załogę do twórczego i efektywnego współdziałania na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeństwa żywności, a także ograniczania wpływu na środowisko naturalne. Podstawę zapewnienia jakości i bezpieczeństwa naszych produktów stanowi bieżąca analiza bezpieczeństwa żywności w procesie produkcyjnym oraz stosowanie właściwych środków kontroli, takich jak np. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności oparty o międzynarodowe standardy: „IFS Food - Standard oceny zgodności produktu i procesu produkcyjnego w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności.” oraz „BRC Global Standard for Food Safety”.

JBB świętuje trzydziestolecie

W 2022 roku firma JBB świętuje 30-lecie istnienia. Jakie wartości są kluczowe dla JBB i jakie one mają przełożenie na codzienną pracę firmy?

Jesteśmy polską, rodzinną firmą działającą już 30 lat. W tym czasie udało nam się stworzyć jedno z największych, najbardziej innowacyjnych i najbezpieczniejszych przedsiębiorstw w branży mięsnej w Polsce. To ogromne osiągnięcie i wielka wartość. Za tym sukcesem stoją nasi pracownicy, a wielu z nich jest z nami nawet od kilkudziesięciu lat. Tworzymy zgrany i świetnie rozumiejący się zespół specjalistów i pasjonatów, dzięki czemu dziś możemy być tu, gdzie jesteśmy. W trakcie wieloletniego rozwoju JBB wypracowaliśmy trzy podstawowe wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy, a które nadają kierunek naszym działaniom i dalszemu rozwojowi. To sprawdzone receptury, zaangażowany i profesjonalny zespół oraz nowoczesne technologie produkcji. To wszystko składa się na rynkowy sukces JBB Bałdyga i dalsze bardzo dobre perspektywy rozwoju.

Dziękuję za rozmowę.