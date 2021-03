JBB: Z trudnego roku wyszliśmy obronną ręką

JBB mimo pandemii otworzyło prawie 80 nowych sklepów mięsnych.

Firma zanotowała wzrost sprzedaży, w szczególności parówek.

W 2020 r. JBB wprowadziło na rynek 16 nowych produktów.

Piotr Laskowski przyznaje, że miniony rok był trudny dla całej branży, ale firma JBB wyszła z tej sytuacji obronną ręką.

- Ten rok był trudny dla nas wszystkich, chociażby z tego względu, że nasi handlowcy nie mogli swobodnie wchodzić do hurtowni czy sklepów, co znacznie utrudniło, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiło sprzedaż bezpośrednią. Mogę jednak z pełnym przekonaniem powiedzieć, że nasza firma wyszła z tej sytuacji obronną ręką, nie tylko realizując założone cele sprzedażowe, ale także odnosząc kilka ważnych sukcesów w kontekście rozwoju sieci i zdobywania nowych rynków - dodaje.

W 2020 r. JBB otworzyło 77 sklepów partnerskich, co łącznie daje 800 tego rodzaju placówek w całym kraju.

- Zanotowaliśmy również wyraźny wzrost sprzedaży naszych produktów, wśród których naszym sztandarowym hitem sprzedażowym pozostają niezmiennie parówki Polanki, uwielbiane zarówno przez dorosłych, jak i małych „niejadków” - dodaje.

Laskowski wskazuje, że JBB w kilku sklepach umożliwiło odbiór wędlin zakupionych przez klientów za pośrednictwem sklepu internetowego.

- Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów, wprowadziliśmy również mniejsze formy pakowania naszych wędlin. Dzięki temu mamy gwarancję, że nie były one dotykane przez osoby postronne, a ponadto, decydując się na mniejsze opakowanie, klient może być spokojny, że kupił dokładnie taką ilość produktu, jaka jest mu potrzebna, co w efekcie oznacza, że dobrej jakości, świeże wędliny trafią na stół, zamiast do kosza - dodaje.

W 2020 roku ZM JBB Bałdyga wprowadziły 16 nowości produktowych.

- Jako marka JBB Bałdyga byliśmy również obecni, w trwającej przez cały rok kampanii, w dwóch największych stacjach radiowych: RMF i Radio ZET, a także w portalach lokalnych i prasie branżowej. Mocno rozwijaliśmy także nasze media społecznościowe: Instagram i Facebook – na którym udało nam się stworzyć zaangażowaną społeczność, liczącą już prawie 70 tysięcy fanów. Jednym słowem – dużo się działo - podsumował Laskowski.