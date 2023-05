Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o sztuki. Jedyne ograniczenie jest takie, że ma to być chów na użytek własny, bez wprowadzania do obrotu – przekazał w środę minister rolnictwa i wsi Robert Telus podczas briefingu prasowego. Zapowiedział też dalsze wsparcie rolników m.in. dopłaty do nawozów.

Jedynym ograniczeniem jest chów trzody chlewnej na własny użytek /fot. Shutterstock

Hodowla trzody tylko na własny użytek

Ostatnio podałem, że podpisałem rozporządzenie, które daje możliwość każdemu rolnikowi (....) na użytek własny chow trzody chlewnej i tak podałem do 10 sztuk, ale to było jeszcze przed podpisaniem rozporządzenia - powiedział w środę minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Jak podkreślił, zgodnie z podpisanym rozporządzeniem nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o liczbę sztuk.

"Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o sztuki, tutaj tylko jedno ograniczenie, że ma to być chów na użytek własny (...) To jest tylko warunek taki, że nie może (hodowca - PAP) wprowadzić do obrotu" - przekazał minister.

Podkreślił, iż kwestia nie wprowadzania produktów z chowu na użytek własny będzie pod kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej. Zapowiedział też, że trwają prace nad wznowieniem programu Locha+.

Ruszy Funduszu Ochrony Rolnictwa

Szef MRiRW poinformował, że o uchwaloną we wtorek ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa apelowały m.in. rolnicze związki. Fundusz ma regulować należności dla rolników, którzy nie otrzymali płatności od firm do których dostarczali produkty rolne, narażając się przez to na straty. Jak przekazał, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie dochodził roszczeń od takich firm.

Myślę, że Fundusz ten będzie się rozwijał. 150 mln zł przeznaczy na Fundusz z budżetu państwa - powiedział Telus.

Kolejną ustawą jest nowelizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe regulacje przewidują m.in. objęcie zwrotami producentów świń, owiec, kóz i koni oraz podniesienie zwrotu akcyzy rolnikom do 2 zł za litr - poinformował minister.

Łatwiejsza budowa silosów i magazynów rolniczych

Uchwalone zostały także przepisy dotyczące ułatwień w budowie silosów i magazynów do 300 mkw. Dzięki nowym przepisom możliwa będzie budowa jedynie na zgłoszenie naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 250 m sześc. i wysokości nie większej niż 15 m oraz jednopiętrowych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji o powierzchni zabudowy do 300 mkw. Ponadto KOWR nie wpłaci do budżetu 445 mln zł, a przeznaczy je na pożyczki dla rolników - zaznaczył minister.

Odniósł się również do kwestii dopłat do nawozów. Przekazał, że w zeszłym roku rząd wspomógł w tym zakresie rolników kwotą 2,62 mld zł.

W tym roku ta pomoc przygotowywana jest dużo wyższa - 4,7 miliarda złotych - zapowiedział Telus.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl