Smakowite Kiełbaski Śniadaniowe bez sztucznych konserwantów i wzmacniaczy smaku, Soczysta Szynka 100% mięsa, a może kultowe Parówki Dobre? Sprawdź, które produkty Doliny Dobra kupisz niedługo w swojej Biedronce…







Jesień pełna Doliny Dobra – które produkty pojawią się w sklepach sieci Biedronka? fot. mat. pras.

W sklepach sieci Biedronka już niedługo pojawią się nowe produkty Doliny Dobra. Jako pierwszy we wrześniu na półkach sklepowych Biedronek zagościł Wędzony Parzony boczek Doliny Dobra, który nie zawiera sztucznych konserwantów i wzmacniaczy smaku. Kolejnymi wyrobami z Przechlewa, które można czasowo kupić w Biedronce są Pikantne Kiełbaski Śniadaniowe 100% mięsa z dodatkiem chili oraz Śląskie Kiełbaski Śniadaniowe 100% mięsa od Doliny Dobra dla fanów tradycyjnych smaków, które pojawią się w sklepach w drugiej połowie września.

Spróbuj i zyskaj dodatkowe korzyści

Koniec września to powrót do sieci sklepów Biedronka jednego z najpopularniejszych produktów Doliny Dobra – Parówek 100% polskiej szynki. Zaledwie tydzień później, czyli już na początku października na półki z produktami Doliny Dobra trafią także kultowe Parówki Dobre, Soczysta Szynka 100% mięsa i Wędzony Schab 100% polskiego mięsa, które idealnie sprawdzą się na kanapkę lub jako szybka przekąska. Produkty Doliny Dobra, z kategorii wędlin i parówek uczestniczą w akcji Gang Mocniaków. W wybranych tygodniach, za zakup produktów specjalnych oznaczonych „Kup i zyskaj extra naklejki” za min. 10 zł, w tym między innymi wyrobów z Przechlewa (przy zakupach przekraczających 69 zł), można zyskać dodatkową naklejkę. Mięso wieprzowe Doliny Dobra do obróbki termicznej, które jest dostępne w stałej sprzedaży w sklepach Biedronka, nie bierze udziału w akcji.

Naturalny wybór z Doliny Dobra

Każdy produkt Doliny Dobra to gwarancja wysokiej jakości polskiego mięsa wieprzowego oraz naturalnych przypraw i ekstraktów warzywno-owocowych. Żaden z wyrobów producenta nie zawiera sztucznych wzmacniaczy smaku i konserwantów. Marka prowadzi swoją produkcję w modelu „od pola do stołu”, opartym na własnych polach uprawnych, paszach i zakładach przetwórczych, dzięki czemu ma pewność, że każdy ze składników jest w pełni naturalny oraz najwyższej jakości.

