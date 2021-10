Jeśli branża drobiarska będzie milczeć, inni wypowiedzą się za nią

- Aby propozycje sektora drobiarskiego zostały wysłuchane, należy usiąść do stołu. Jeśli będziemy milczeć, inni wypowiedzą się za branżę, ale niekoniecznie tak jak by tego chciała - mówi Aleksandra Porada-Fałat, Radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 12-10-2021, 07:54

Aleksandra Porada-Fałat, Radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli. fot. mat. pras.

Nad jakimi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi sektora drobiarskiego pracuje obecnie Komisja Europejska?

Czy możliwe jest wprowadzenie zakazu uboju religijnego w całej Unii?

Dlaczego Parlament Europejski ogromną większością głosów popiera projekty przedkładane przez organizacje prozwierzęce?

Aleksandra Porada-Fałat, Radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli podczas swojego wystąpienia na konferencji Krajowej Rady Drobiarstwa wskazała, że kwestia dobrostanu jest obecnie bardzo wysoko na agendzie Komisji Europejskiej i kolejnych prezydencji w Radzie UE.

Komisja Europejska i zmiany w zakresie dobrostanu

- Na razie Komisja przeprowadziła rewizję dotychczasowego prawa w zakresie dobrostanu i strategii dobrostanowej. Konsultacje, w których wzięły udział m.in. KRD-IG i unijna organizacja drobiarska a.v.e.c. zakończyły się pod koniec sierpnia. W ramach tych konsultacji nadeszło prawie tysiąc opinii, co pokazuje jak gorący jest to temat dla społeczeństwa w UE. Złą wiadomością jest to, że w równy sposób będzie brany pod uwagę głos takich organizacji unijnych jak avec oraz pojedynczych osób, które pisały z anonimowych kont mailowych. Wśród tych opinii przytłaczająca większość dotyczyła tego, że UE ma “coś zrobić” z dobrostanem. Mamy wrażenie, że branża stanowi głos mniejszościowy w tej sprawie. Tego nie zmienimy i stoimy na stanowisku, że, aby propozycje sektora zostały wysłuchane, należy usiąść do stołu. Chcemy, żeby również polskie drobiarstwo miało głos w tej dyskusji. Jeśli będziemy milczeć, inni wypowiedzą się za branżę, ale niekoniecznie tak jak by tego chciała - dodała.

Aleksandra Fałat - Porada wskazuje, że Komisja Europejska będzie zastanawiać się nad zmianą przepisów dotyczących m.in. dobrostanu w gospodarstwach, w trakcie transportu i podczas uboju.

- Bruksela będzie uważnie obserwować, co w tym temacie zrobi Wielka Brytania, a wiemy, że te propozycje są bardzo restrykcyjne. Jeśli chodzi o dobrostan w trakcie uboju, w Unii mamy rozporządzenie obowiązujące od 11 lat. Możliwe są zmiany w zakresie uboju na potrzeby związków religijnych. Mogą podnieść się silne głosy żeby usunąć tę możliwość. Jednak wszystko wskazuje na to, że jeśli tego rodzaju ubój zostanie zakazany, przeniesie się on poza UE - dodaje.

Koniec epoki klatkowej - co zrobi Komisja Europejska?

Przedstawicielka Stałego Przedstawicielstwa poinformowała także o aktualnym stanie prac nad inicjatywą “końca epoki klatkowej”.

- Inicjatywa, która uzyskała ponad 1,4 mln podpisów to przykład, że społeczeństwo mocno się tym interesuje. Oczywiście, na koniec dnia, przy wyborze na półce konsument czasem chowa dobrostanowe hasła do kieszeni kosztem ceny. Natomiast zwracam uwagę, że zebranie takiej liczby podpisów zobowiązało Komisję, aby podjęła działania w zakresie rezygnacji z klatek. Parlament Europejski jest obecnie bardzo “zielony”, ale w zakresie takich działań działa ponadpartyjnie. Aż 558 europosłów zagłosowało za rezolucją wzywającą KE do przygotowania propozycji zmian przepisów w tej sprawie. Zaledwie 37 posłów było przeciw. To też pokazuje, że w takich sprawach nie ma podziałów politycznych - dodaje.

Przykręcanie dobrostanowej śruby

Porada-Fałat wskazuje, że eurodeputowani w tego rodzaju przypadkach działają zgodnie z “głosem serca” i słuchają społeczeństwa.

