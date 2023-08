Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego złożył zawiadomienie do UOKiK w sprawie systemu Nutri-Score. Co wzbudziło wątpliwości przedstawiciela branży mięsnej w zyskującym na popularności oznakowaniu?

29 sierpnia Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego złożył zawiadomienie do UOKiK w sprawie systemu Nutri-Score.

Zarzecki wymienia w swoim piśmie długą listę zarzutów wobec Nutri-Score.

- Algorytm promuje żywność ultra-przetworzoną, której skład można dowolnie modyfikować pod kątem korzystnej oceny algorytmu. Ocenie poddawane jest wyłącznie 100 g produktu lub 100 ml napoju, a nie typowa porcja danego produktu - pisze.

Nutri Score stał się narzędziem marketingu?

Jednak to nie koniec zarzutów przedstawiciela branży mięsnej wobec Nutri Score. Jak wskazuje dalej, system nie różnicuje produktów pod względem naturalnie występujących składników, a tych dodanych w procesie produkcji.

- Nie gwarantuje, że wybór przez konsumenta produktów jedynie z najwyższą oceną pozwoli skomponować zbilansowaną dietę. Co więcej, system deprecjonuje produkty regionalne i tradycyjne oraz nie opiera się na wartościach odżywczych. System ten (...) stał się narzędziem marketingu i sprzedaży - dodaje.

UOKiK przyjrzy się Nutri Score?

O co zatem wnioskuje Zarzecki? Prezes PZHiPBM zwraca się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli i zbadanie czy nie dochodzi w tym przypadku do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez naruszanie obowiązku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.

Nutri-Score opiera się na naukowej metodzie oceny wartości odżywczej produktów, opracowanej w 2005 roku przez zespół badawczy z brytyjskiego Oxford University i zatwierdzony w 2007 r. przez brytyjską agencję ds. Standardów żywności (FSA).

Nutri Score to dobrowolne rozwiązanie funkcjonujące w ramach znakowania FOP (Front-of-Pack - z przodu opakowania). Klasyfikuje ono żywność według jej profilu żywieniowego. Jest to system kolorowych oznaczeń ze skalą od A (zdrowszy wybór) do E (mniej zdrowy wybór).

Etykieta żywnościowa Nutri-Score przypomina oznaczenia na sprzęcie elektronicznym. Składa się z pięciu kolorów i liter alfabetu, gdzie ciemnozielony i litera A, oznaczają najlepszy pod względem wartości odżywczych produkt, a kolor czerwony i litera E - najgorszy.

Kto używa oznaczeń Nutri Score?

Oznaczenia Nutri-Score funkcjonują już na produktach spożywczych m.in. we Francji, Belgii, Hiszpanii, Niemczech, Holandii, Luksemburgu i Szwajcarii.

W Polsce wdrażają je m.in. koncerny Nestle i Danone oraz sieci Biedronka, Auchan i Kaufland.

