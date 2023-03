strefa premium

Joanna Skrzypkowska Manicka, CEO Ovad: Rynek pet food prędzej oswoi się z owadami w diecie (wywiad)

Autor: Albert Katana

Data: 22-03-2023, 14:29

Skupiliśmy się na rynku pet food. Wydaje nam się, że prędzej oswoi się z on owadami w diecie niż rynek ludzki. Choć sami używamy owadów we własnych dietach, rozumiemy, że temat musi jeszcze nieco okrzepnąć zanim na dobre znajdzie swoje miejsce na europejskich stołach - mówi nam Joanna Skrzypkowska Manicka, CEO firmy Ovad.

Joanna Skrzypkowska Manicka, CEO firmy Ovad. fot. mat. pras.

Jak powstała firma Ovad?

Albert Katana, Portal Spożywczy: Profesor uczelni, filolog fiński, doktor literaturoznawstwa - jak do tego doszło, że zajęliście się państwo hodowlą owadów?

Joanna Skrzypkowska Manicka, CEO firmy Ovad: Ovad zrodził się z wizji, które klarowały się podczas rozmów przy rodzinnym stole. Jesteśmy rodziną, a naszym miejscem spotkań są Mazury, gdzie moi dziadkowie przez wiele lat prowadzili gospodarstwo. Więc, poza tytułami, wiedzieliśmy dokładniej, kto co potrafi i czym się zajmuje. Kiedy Michał, który akurat zgłębiał naukowo temat owadów hodowlanych na uczelni, zaczął nam o tym trochę opowiadać szybko zrozumieliśmy, że to nasza szansa na zrobienie czegoś, co może przynieść wymierne skutki dla poprawy niepokojących zjawisk naszych czasów, jak pogarszający się klimat czy jakość żywności. To były i są tematy, o których często rozmawiamy. Wcześniej nie myśleliśmy o wspólnym prowadzeniu firmy. OVAD zrodził się zatem od słowa do słowa podczas rodzinnych pogawędek.

Jak Ovad hoduje owady?