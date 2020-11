Joanna Trybus, MRiRW na Internetowym FRSiH: Odbudowanie łańcuchów dostaw żywności nie przełożyło się na wzrost eksportu mięsa

Zobacz nagranie całej debaty "Kondycja branży mięsnej – kto stracił, kto zyskał?" w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu:

Joanna Trybus przypomniała, że branża mięsna jest silnie zależna od rynków zewnętrznych.

- Blisko połowa krajowej produkcji mięsa drobiowego musi być eksportowana, ponieważ mimo niskich cen nie jesteśmy w stanie skonsumować jej w kraju. W przypadku wołowiny ponad 80 proc. produkcji trafia na eksport. Wczesną wiosną obserwowaliśmy uderzenie w postaci pandemii, które zachwiało łańcuchem dostaw żywności. Mieliśmy również do czynienia z anomaliami zachowań konsumentów, utrudnieniami w obrocie i transporcie żywności. Jako MRiRW we współpracy ze służbami celnymi stworzyliśmy tzw. zielone korytarze. Były to dodatkowe pasy do transportu żywności. Otwarto także przejścia graniczne tylko dla transportu żywności. We współpracy branżą i GIS wydaliśmy także wytyczne dla zakładów na wypadek wykrycia koronawirusa u pracowników - dodała.

Zastępca dyrektora Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych wskazała, że resort próbował także uruchomić działania pomocowe na forum unijnym.

- Uruchomiono dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa wołowego, które jednak nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Oszczędności w ramach PROW przeznaczyliśmy na wsparcie sektora mięsnego. Blisko 1 mld zł trafi do producentów już w grudniu w formie bezpośredniej pomocy finansowej - dodała.

Joanna Trybus wskazała, że odbudowanie łańcuchów dostaw żywności nie przełożyło się na eksport mięsa.

- Dane za pierwsze osiem miesięcy pokazują 6-proc. wzrost wartości eksportu żywności. Niestety, w przypadku mięsa zanotowaliśmy kilkuprocentowy spadek. Obecnie jesteśmy bogatsi o doświadczenia z pierwszej fali pandemii i staramy się reagować na bieżąco. Liczę na współpracę z branżą, będziemy reagować i podejmować dalsze działania - dodała.

W drugiej części debaty Joanna Trybus została zapytana o unijną koncepcję Zielonego Ładu.

- Jest to koncepcja, która mówi: więcej rolnictwa ekologicznego, mniej pestycydów, antybiotyków i więcej produkcji roślinnej. Strategia "od pola do stołu" stawia ambitne cele, m.in. zmniejszenia marnowana żywności czy lepszego informowania konsumenta. Na chwilę obecną brak jest propozycji konkretnych rozwiązań legislacyjnych. Czekamy na nie i dopiero wtedy będziemy mogli się konkretnie odnieść - podsumowała.