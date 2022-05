strefa premium

Józef Konarczak: W Polsce nie ma spójnej polityki wobec branży mięsnej (wywiad)

Branżę mięsną, która zapewnia żywność Polakom i jest znaczącym eksporterem, powinno się chronić odpowiednimi regulacjami. Wpuszczając na rynek wielkich graczy dajemy im zielone światło na dyktowanie cen, bo monopolizując rynek uniemożliwiają istnienie konkurencji - mówi nam Józef Konarczak, prezes Zakładu Mięsnego Konarczak.

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 16-05-2022, 12:46

Józef Konarczak, prezes Zakładu Mięsnego Konarczak. fot. ZM Konarczak

Józef Konarczak o sytuacji na rynku wieprzowiny

Albert Katana, Portalspozywczy.pl: W ciągu ostatnich trzech miesięcy liczba stad trzody chlewnej zmniejszyła się o 5,7 proc. do 66 tys. Czy to niepokojący sygnał dla polskich zakładów mięsnych?

Józef Konarczak, prezes Zakładu Mięsnego Konarczak: Niepokojące sygnały docierają do nas już od dłuższego czasu. Na pokrycie rynku wewnętrznego potrzeba ok. 19 mln. sztuk świń, na dziś w krajowej hodowli jest ok. 7-8 mln. Co to oznacza dla ubojni? Z jednej strony sytuacja się poprawiła, jeśli chodzi o cenę (a ceny mamy europejskie), ale gdzie te zakłady mają kupować? Brakuje 10 milionów sztuk, trzeba to kupić albo w półtuszach albo żywe. Niestety, nie ma żadnej spójnej polityki dotyczącej naszej branży, każdy minister mówi co innego - jeden wspiera wielkie zakłady, drugi mikroprzetwórców… Jeżeli chcemy istnieć na rynku światowym, musimy mieć swoje zasoby.