Jurassic Salmon: Pandemia zweryfikowała nasze plany inwestycyjne na 2020 rok

Tomasz Karapuda przyznaje, że rok 2020 dla Jurassic Salmon ciężko opisać jednym słowem.

- Było to z początku ogromne zaskoczenie w negatywnym tego słowa znaczeniu. Mam tu na uwadze naturalnie początek pandemii, czyli wszechobecną panikę na rynku, zastój w zamówieniach, niepewność tego co może być następnego dnia. Dla mojej firmy to podwójny cios, przede wszystkim z tego względu, że w grę nie mogły wejść ograniczenia w karmieniu czy oszczędność w zużywaniu energii elektrycznej. Koszty pozostały te same. Teraz podchodzę do tego z nieco większym spokojem, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie koniec. Oby jednak temat Covid-19 był na finiszu, czego nam wszystkim życzę - dodaje.

Prezes Jurassic Salmon przyznaje, że pandemia spowodowała konieczność weryfikacji planów inwestycyjnych firmy na 2020 rok.

- Zdrowy rozsądek nakazał nieco bardziej ostrożne podejście do wszelkich wcześniej zaplanowanych prac innowacyjnych usprawniających hodowlę, ale też nie staliśmy absolutnie w miejscu. Strategia firmy przeniosła się tymczasowo z unowocześnienia technologii w dywersyfikację produktu. Temat, który był odłożony nieco na półkę nabrał rozpędu, aby najzwyczajniej w świecie się utrzymać i przetrwać w tak dziwnym okresie. Pomoc naszych strategicznych partnerów, jakimi są Auchan, Contimax czy Makro pozwoliła nam bardzo szybko wprowadzić pochodne produktów z naszego świeżego Łososia jurajskiego w pięknej jakościowo formie. Dzięki takim osobom jak Piotr Zagrodzki czy Przemek Cieślik dzisiaj możemy w ogóle rozmawiać o teraźniejszości i przyszłości mojej małej manufaktury pierwszego w historii polskiego łososia - dodał.

O nawiązaniu partnerstwa między Jurassic Salmon i Contimax SA informowaliśmy już w grudniu 2019 r. Tomasz Karapuda przyznaje, że jest bardzo zadowolony z tej współpracy.

- Nie lubię się chwalić, ale w tym przypadku nie mam wyjścia. Produkty wykonane przez Contimax są genialnej jakości. Wykonane w pełni tradycyjnie, ze świeżej ryby idealnie wpisują się w to z czego zawsze Jurassic Salmon był znany: transparentność, jakość produktu oraz jego znana historia. Bardzo długo szukałam partnera, który będzie potrafił tak profesjonalnie ogarnąć temat od początku do końca. To bardzo duży komfort, aby móc skupić się wyłącznie na tym, co się kocha i co oprócz ciężkiej pracy jest już pasją - hodowli ryb. Dystrybucja jest cały czas rozbudowywana, a i portfolio z czasem będzie pozytywnie zaskakiwać nie tylko naszych stałych, ale i nowych klientów. To oni są dla nas najważniejsi - dodał.