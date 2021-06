Jurgiel krytycznie o pomyśle zakazu hodowli klatkowej w UE

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy obywatelskiej „Zakończmy epokę klatek”, jest w obecnej sytuacji moim zdaniem zbędna - ocenia Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 16-06-2021, 12:29

Krzysztof Jurgiel skrytykował pomysł zakazu hodowli klatkowej w UE. fot. PTWP

Podczas dyskusji w Parlamencie Europejskim Krzysztof Jurgiel zabrał głos w sprawie inicjatywy obywatelskiej określanej jako "Koniec epoki klatkowej". Projekt koordynuje organizacja Compassion in World Farming, która od 2018 r. wraz z innymi podmiotami zebrała już niemal 1,4 mln podpisów i złożyła go w Komisji Europejskiej. W Parlamencie Europejskim odbyło się już publiczne wysłuchanie przedstawicieli inicjatywy.

Zakaz epoki klatkowej jest zbędny?

Wprowadzenie zakazu hodowli klatkowej popiera także unijny komisarz ds. rolnictwa - Janusz Wojciechowski. Wojciechowski: Chów klatkowy ma niewiele wspólnego z rolnictwem

W ocenie europosła i byłego ministra rolnictwa, z uwagi na stan prawny w zakresie dobrostanu zwierząt oraz poziom rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej rezolucja jest w obecnej sytuacji zbędna.

- Po pierwsze, twierdzenie, że to klatki są przyczyną cierpienia ogromnej liczby zwierząt gospodarskich, nie jest poparte dowodami, nie ma to zastosowania do aktualnej sytuacji w rolnictwie Unii Europejskiej. Po drugie, obecnie zwierzęta hodowane przez rolników w Unii Europejskiej są trzymane w klatkach spełniających wszelkie przepisy dobrostanu zwierząt. Zwierzęta te nie cierpią, a wręcz przeciwnie odwzajemniają się hodowcom wysoką wydajnością i zdrową produkcją. Po trzecie, zakaz niehumanitarnego traktowania zwierząt jest od lat wprowadzony przez przepisy o dobrostanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Po czwarte, konieczna jest profesjonalna ocena skali problemu - mówił Jurgiel.

Dyskusja o zakazie hodowli klatkowej dopiero w 2023?

Były minister podkreślił, że poważną dyskusję o dobrostanie zwierząt i inicjatywie „Zakończmy epokę klatek” będzie można podjąć dopiero po otrzymaniu wyników kontroli, które Komisja ma przedstawić w 2023 roku.

Organizacje hodowców przestrzegają, że wprowadzenie w UE zakazu hodowli klatkowej spowoduje, że chów klatkowy przeniesie się do biedniejszych krajów, a stanowiska klatkowe eliminowane w krajach bogatszych natychmiast zostaną zastąpione instalacjami w krajach biedniejszych.