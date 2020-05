Just Egg. Producent "bezjajecznej jajecznicy" szykuje się na podbój Europy

Just Egg to płynny roślinny zamiennik jaj tradycyjnych, z którego można przyrządzić „bezjajeczną jajecznicę”. Produkt powstał na bazie izolatu białka fasoli mung. W maju roku pojawiły się informacje, że Just rozpoczyna współpracę z Michael Foods, jednym z największych amerykańskich dostawców jaj przetworzonych. Jest to przełomowe partnerstwo dla firmy Michael Foods, która stanie się wyłącznym producentem, dostawcą i dystrybutorem roślinnych zamienników Just Egg dla klientów usług gastronomicznych i składników żywności.

Just Egg to produkty dostępne w dwóch formach: płynnej oraz wstępnie upieczonego ciasta, które może być wykorzystywane na przykład jako składnik kanapek. Alternatywy jaj są już dostępne w Stanach Zjednoczonych w wielu sklepach detalicznych, jak: Walmart, Kroger czy Whole Foods Market. Produkt cieszy się także dużym zainteresowaniem restauracji szybkiej obsługi oraz innych punktów gastronomicznych, jak kampusy uniwersyteckie, szpitale, kawiarnie. W kwietniu 2020 roku sprzedaż Just Egg wzrosła o 200 proc. w porównaniu do kwietnia roku 2019.

Firma rozwija się nie tylko w Stanach Zjednoczonych. W 2019 r. amerykański start-up ruszył na podbój rynków azjatyckich. Amerykanie w Chinach pojawili się ze swoją ofertą w sektorze e-commerce, sklepach detalicznych i punktach gastronomicznych. Przedstawiciele amerykańskiej firmy wyrażają nadzieję, że innowacyjny produkt posiada takie atrybuty w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności, które idealnie wpasowują się we współczesne trendy konsumenckie popularne wśród klientów z Państwa Środka.

Eksperci twierdzą, że obawy związane z chorobami drobiu takimi jak grypa ptaków są jednym z czynników wspierających wzrost rynku zamienników jaj. Co więcej, fasola mung jest popularna w chińskim rolnictwie i jest produktem preferowanym w diecie Chińczyków.

Just postawił także na ekspansję w Europie. W 2018 firma nawiązała współpracę z włoską Grupą Eurovo – wiodącym producentem i dystrybutorem pasteryzowanych i suszonych jaj. Niemiecka Grupa PHW stała się kolejnym partnerem, który miał zaoferować Just Egg konsumentom europejskim. Planowo produkt ma pojawić się w Europie w tym roku. Ekspansja na europejskim kontynencie jest strategicznym celem dla Amerykanów.