Już jest! Otwarcie nowego centrum technologicznego GEA XLab

Data: 17-03-2023, 18:31

GEA Food Solutions- lider w dziedzinie technologii przetwórstwa żywności w dniach 20.03-24.03 otwiera nowe centrum technologiczne do plastrowania i pakowania. Jest to jedno z czterech dostępnych zakładów testowych w grupie GEA Food Solutions. Znajduje się w Wallau (Niemcy) i jest obecnie jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków. To kolejny krok w kierunku rozwijania i ulepszania procesów produkcji żywności przez grupę GEA.

