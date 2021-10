Kaczyńsk o ASF: chcemy odbudowywać produkcję trzody chlewnej

Jarosław Kaczyński potwierdził, że PiS chce walczyć z ASF i odbudowywać trzodę chlewną. Jak dodał, ułatwione rolnikom mają być wypłaty za szkody łowieckie; ARiMR będzie płaciła odszkodowania.

Autor: PAP

Data: 09-10-2021, 16:33

Jarosław Kaczyński o ASF; fot. PAP/Piotr Polak

Kaczyński wskazał na problem ASF i hodowli trzody chlewnej. "Będziemy ją odbudowywać" - oświadczył.

"Nie ma, niestety - ja jestem przyjacielem zwierząt, nie ukrywam tego - ale tutaj jest konieczność, innej metody rozwiązania tego problemu, niż ta, która została skutecznie zastosowana w Niemczech, czy w Danii, czyli odstrzał dzików. Bo to one roznoszą tę chorobę, zresztą same na tę chorobę schodzą" - mówił Kaczyński.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Zdaniem Kaczyńskiego powinni to zrobić myśliwi, koła myśliwskie. "Ale jest jak na razie z tym nie najlepiej. Jest w tej chwili już w Sejmie i mam nadzieję, że zbierzemy podpisy z różnych klubów poselskich, projekt nowej ustawy o łowiectwie. (...) Ona powinna tę sprawę rozwiązać, tzn. skłonić do tego, żeby te działania zostały podjęte" - powiedział prezes PiS.

Odszkodowania za szkody łowieckie

Dodał, że ustawa ta "będzie rozwiązywała także inny problem, który denerwuje wielu rolników - to są szkody łowieckie, szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne". "Dzisiaj uzyskanie odszkodowań to jest droga przez mękę" - dodał.

Wskazał, że to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie płaciła te odszkodowania. "A ona sobie już da radę dalej, żeby uzyskać to odszkodowanie od kół łowieckich" - dodał.