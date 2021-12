Kalisz: 200 kurczaków zginęło w wypadku ciężarówki

41-letni kierowca ciężarówki nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i doprowadził do wywrócenia przyczepy auta.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 21-12-2021, 15:26

Kalisz: Ciężarówka przewożąca kurczaki wpadła do rowu, zginęło 200 ptaków. fot. unsplash

Kalisz: Wypadek ciężarówki z drobiem

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Około godz. 2 na drodze k. Świerczyny na terenie powiatu kaliskiego samochód ciężarowy wpadł w poślizg. Przyczepa przewróciła się do rowu. Pojazdem przewożono 2 tys. kurczaków do ubojni w Szczytnikach. Część klatek z ptakami wypadła z transportu; zginęło 200 ptaków.

Kalisz wypadek w transporcie do ubojni

"65-letni kierowca, który jechał z przeciwnego kierunku, widząc całe to zdarzenie, zjechał na pobocze i też wpadł do rowu" - powiedziała rzecznik.

Dodała, że kierowcę scanii przewożącej drób ukarano mandatem.