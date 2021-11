Kampania: karp rybą na cały rok

Kolejna edycja kampanii promującej karpia ma zachęcić do całorocznej konsumpcji tej ryby. Ma ona bowiem "wybitne" walory zdrowotne i smakowe - przekonywał prezes Organizacji Producentów Polski Karp Paweł Wielgosz.

Obecnie 95 proc. sprzedaży karpia przypada na okres Świąt Bożego Narodzenia. Jest to ryba, która jest tradycyjnym daniem wigilijnym. Karp na ziemiach polskich hodowany jest od 800 lat. Polska jest potentatem w produkcji karpi dostarczając - przede wszystkim na rodzimy rynek - ok. 20 tys. ton tej ryby.

"W kampanii chodzi o to by przekonać konsumentów, że karp może być spożywany w różnej formie i przez cały rok, jest to korzystne dla odbiorców jak i dla producentów - tłumaczył Wielgosz na wtorkowej konferencji prasowej.

"Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na najwyżej jakości karpia, wyhodowanego zgodnie z wielowiekową tradycją i dobrostanem, było powstanie w 2012 r. Organizacji Producentów Polski Karp. Obecnie zrzesza ona ok. 80 profesjonalnych podmiotów akwakultury, specjalizujących się w hodowli i przetwórstwie karpia. Członkowie Polskiego Karpia pokrywają 40 zapotrzebowania rynku" - poinformował Wielgosz.

Jak dodał, celem organizacji jest propagowanie polskiego karpia oraz optymalizacja efektywności jego hodowli i sprzedaży w kraju. "Chcemy by konsumenci dostrzegli walory smakowe, ale także to, że karp hodowany w naszych stawach jest naturalny, metody hodowli są niezmienne od 800 lat. Chcemy by konsumenci odkryli jego smak w różnych porach roku. Jest to bardzo uniwersalny produkt gastronomicznie " - przekonywał Wielgosz.

Ichtiolog Michał Nowak zaś podkreślił, że karpia można nazwać ekologiczną rybą, gdyż hodowana jest ona w naturalnych warunkach , w dużej ilości wody i jedynie dokarmiana paszami zbożowymi. Dodał, że karp rośnie wolno, by uzyskać dorosłą postać potrzeba jest 3 lat, wówczas osiąga wagę 1,5-2 kg.

Mięso karpi jest odpowiednie dla diety wysokobiałkowej, zawiera ok. 18 proc. łatwostrawnego białka. Zawartość białka w mięsie karpia jest zbliżona do jego ilości w mięsie zwierząt rzeźnych. W tłuszczu tkanki mięśniowej karpia, dominują kwasy tłuszczowe jednonienasycone. Mięso karpia jest doskonałym źródłem żelaza oraz cynku, jest bogatym źródłem kolagenu - mówiła o walorach zdrowotnych dietetyk Joanna Tkaczewska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Natomiast kucharz Kamil Klekowski wskazywał na uniwersalność ryby, z której można przygotować bardzo różne potrawy. Obalał także mity o tym, że karp to ryba oścista i "mulista" w smaku. Zapewnił, że tak nie jest, o ile karp jest świeży. Jego zdaniem, z ośćmi też można sobie poradzić nacinając je lub mieląc.

Wielgosz zapytany o tegoroczną podaż ryb w okresie przedświątecznym zapowiedział, że może być ona nieco mniejsza niż w ubiegłym roku, a to dlatego, że cześć ryb jest sprzedawana w ciągu roku. Przyznał też, że karpie mogą być nieco droższe niż w poprzednich latach ze względu na wzrost cen zbóż. Jak mówił karma - to 60 proc. kosztów produkcji ryb. Cena zbytu może być na poziomie 18-20 zł za kg.