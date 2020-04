Kanada: Rząd przeznaczy 62,5 mln dolarów na pomoc rybakom

Jak zaznaczył, pomoc, którą określił jako "inwestycję", może zostać wykorzystana na zakup środków ochrony osobistej, a zakłady przetwórstwa mogą jej użyć do "zakupów nowego wyposażenia, jak chłodnie czy magazyny, żeby ich produkt - żywność dla Kanadyjczyków - pozostała bezpieczna w czasach zmieniającego się rynku".

Minister ds. połowów, oceanów i kanadyjskiej straży przybrzeżnej Bernadette Jordan podkreśliła podczas sobotniej konferencji prasowej, że rządowa pomoc ma trafić bezpośrednio do rybaków i przemysłu przetwórczego. Dodała, że w rozmowach w ostatnich tygodniach zwracano uwagę na problem możliwości transportowych w obecnej sytuacji, stąd właśnie wybrana forma pomocy, która zwiększy możliwości przetwórcze i magazynowe.

"Aktywnie szukamy innych form wsparcia" - dodała, podkreślając, że pracownicy sektora mieli problemy z dostępem do wcześniej anonsowanych form pomocy. Zauważyła, że pieniądze będą przekazywane przez lokalne agencje rozwoju.

Inny ważny problem, na który wskazywali przedstawiciele sektora, to zatrudnienie i potrzeba korzystania z usług pracowników zagranicznych. Jordan wyjaśniła, że będą oni mogli w tym roku pracować w Kanadzie, pod warunkiem zachowania wszystkich norm bezpieczeństwa.

Według danych za 2018 r., Kanada eksportowała ryby i owoce morza świeże i przetworzone do ok. 140 krajów, z czego ponad 60 proc. trafiało do USA. Łączna wartość eksportu wynosiła 7 mld CAD. Do najchętniej kupowanych od kanadyjskich rybaków i przetwórni należą homary, łosoś atlantycki, kraby i krewetki, stanowią one dwie trzecie eksportu połowów. Sprzedaż samych homarów przynosi ok. 2 mld CAD z eksportu. Sektor zatrudnia ponad 70 tys. osób.

Trudeau odniósł się po raz kolejny w sobotę do informacji o decyzjach kolejnych prowincji o planach stopniowego uruchamiania gospodarki. Podkreślił, że to kompetencje prowincji, ale nie powinno się powracać do działalności w żadnym sektorze bez dobrego planu ochrony pracowników. Dodał, że nie ufałby planom opierającym się na założeniu, że niektórzy mogą być odporni na COVID-19.