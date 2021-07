Karp azjatycki z nową nazwą. Starą uznano za rasistowską

Autor: PAP

Data: 20-07-2021, 09:35

Zdjęcie ilustracyjne, fot. mat. pras.

Karp azjatycki otrzymał nową nazwę, gdyż stara została uznana za rasistowską. Zmianę zainicjował amerykański urząd ds. ryb i dzikiej przyrody, aby uniknąć stosowania określeń negatywnie kojarzących się z azjatycką kulturą i ludźmi - podał dziennik "New York Post".

Krytycy posunięcia uważają, że może ono dopiero nastręczyć problemów.

W kwietniu br. US Fish and Wildlife Service przemianował "karpie azjatyckie", słodkowodne ryby siejące spustoszenie na Środkowym Zachodzie, na "karpie inwazyjne". "Chcieliśmy odejść od wszelkich określeń, które stawiają kulturę azjatycką i ludzi w negatywnym świetle" - powiedział agencji AP dyrektor regionalnego biura Wielkich Jezior, Charlie Wooley.

"Czarna kawa" do wymiany?

Stan Minnesota już dawno temu przestał używać nazwy "karp azjatycki", która odnosi się do czterech różnych gatunków, a grupa zwana Regionalnym Komitetem Koordynacyjnym ds. Karpia Azjatyckiego planuje zrobić to samo od 2 sierpnia.

Wieści o zmianie nazwy wywołały żartobliwe reakcje w mediach społecznościowych - podaje "NY Post". "Czarna kawa jest następna (w kolejności do zmiany)", a potem "chińskie jedzenie, meksykańskie jedzenie, białe kłamstwa, brązowy cukier etc." - napisał jeden z użytkowników Twittera.

Kilku internautów zauważyło, że nazwa "karp azjatycki" odnosi się do faktu, że ryby zostały sprowadzone do USA z Chin do utrzymania stawów, zanim rozprzestrzeniły się na rzeki.

Inny inwazyjny gatunek - ćma cygańska - również niedawno został przemianowany przez Amerykańskie Towarzystwo Entomologiczne, ponieważ jego nazwa jest uważana przez część Romów za obelgę etniczną. Gąsienice ćmy cygańskiej opanowały w tym roku północną część stanu Nowy Jork, pozostawiając lasy bez liści, a okoliczne podwórka w odchodach gąsienic.