Tomasz Siwiec, współwłaściciel Gospodarstwa Rybackiego Wielgie. fot. mat. pras.

Z wizytą w hodowli karpia w Wielgiach

Tomasz Siwiec, współwłaściciel Gospodarstwa Rybackiego Wielgie był gospodarzem spotkania w ramach 'study-tour', które odbyło się 13 października. Na zaproszenie Organizacji Producentów - Polski Karp gościliśmy w rodzinnym gospodarstwie karpiowym zarządzanym przez pana Tomasza i jego ojca.

Gospodarstwo powstało na początku lat 90 na terenie dawnego PGR-u.

- Wiosną zarybiamy, do jesieni te ryby są w stawach. Są karmione, rosną, bez względu na to czy jest to narybek czy kroczek. Jesienią odławiamy je przewozimy do stawów zimochowów, gdzie spędzają zimę, chyba, że jest to ryba towarowa - wtedy trafia na magazyny i już do sprzedaży. Te 3 lata hodowli w porównaniu z innymi gatunkami to jest naprawdę bardzo dużo - tłumaczy.

Hodowcy karpia o paszach i wzroście kosztów

Gospodarstwo Siwców jest samowystarczalne w zakresie pasz dla ryb.

- Oprócz stawów mamy pola, na których uprawiamy pszenicę, pszenżyto i to jest pokarm dla tych naszych ryb. Można powiedzieć że jeśli chodzi o bazę paszową jesteśmy niemal samowystarczalni - dodaje.

Gospodarz przyznaje, że ostatnie wzrosty kosztów nie omijają także hodowców karpia.

- Niestety i nas to nie omija, począwszy od energii, paszy, cen paliwa - koszty wzrosły drastycznie. W wielu gospodarstwach spędza to sen z powiek i u nas nie jest inaczej. Cena karpia w tej chwili jest naprawdę wysoka i mam nadzieję że klient pomimo tego finalnie go kupi. To nie jest tak, że chcemy nie wiadomo ile zarobić, bo nasza marża jest na niskim poziomie, tylko to czysta kalkulacja, wzrost kosztów jest przeogromny - mówi Tomasz Siwiec.

Odradza się lokalna sprzedaż karpia

Siwiec wskazuje, że organizacja Polski Karp, do której należy jego gospodarstwo, współpracuje ze wszystkimi sieciami handlowymi w Polsce.

- To nasi główni klienci. Przetwarzamy nasze ryby usługowo, czyli jeśli mamy zamówienia na ileś ton dzwonka czy fileta, zlecamy to przetwórni a rybę sprzedajemy i kontrakt podpisujemy z odbiorcą - siecią handlową czy dyskontem, bo tutaj sprzedaż karpia się w dużym stopniu dziś odbywa. Chociaż w ostatnich latach odradza się sprzedaż lokalna - pandemia pewnie miała na to trochę wpływ. Był taki moment kiedy trochę zachłysnęliśmy się sprzedażą sieciową. Woziło się ogromne ilości, szybko się sprzedawało, zaniedbaliśmy troszkę rynek lokalny a teraz widać potencjał i idzie to bardziej dwutorowo - dodaje.

Gdzie można kupić dziś karpia?

Tomasz Siwiec wskazuje, że przy wielkości produkcji karpia w Polsce, nie ma możliwości sprzedawania ryby tylko lokalnie. W Wielgiach w ten sposób sprzedaje się ok. 20 proc. produkcji.

- Jakiś procent musimy sprzedać na główny rynek, ale cały czas pamiętamy o sprzedaży lokalnej. W tym widzę przyszłość - to też budowanie swojej marki, rozpoznawalności i tego, co jest dziś dla wielu konsumentów ważne, a więc identyfikowalności produktu. Tego, że klient w sklepie ma mapkę i widzi, że on jest tutaj a gospodarstwo jest tutaj. To jest ważne, że karp nie jest anonimowy, ludzie coraz większą wagę przykładają do tego - mówi.

Karpie z hodowli w Wielgiach można kupić głównie na terenie dawnego województwa radomskiego - w promieniu ok. 50 km od gospodarstwa.

Karp rybą całoroczną?

Organizacja Polski Karp walczy dziś o to, by karp był szeroko dostępny w sprzedaży przez cały rok.

- Niestety, przez wiele lat karp był rybą jednego dnia i poza sezonem praktycznie nie istniał. Dzisiaj w ramach naszej kampanii chcemy pokazać, że karpia można podawać na wiele różnych sposobów, że jest idealną rybą na grilla, nie tylko w wersji smażonej. Oczywiście, wciąż trzeba kultywować tradycję wigilijną, ale chcemy spróbować pokazać nową odsłonę tej ryby - począwszy od karpia wędzonego czy burgerów z karpia, zwłaszcza najmłodszym konsumentom - mówi Siwiec.

Branża liczy na to, że kampania doprowadzi do wzrostu zainteresowanie spożyciem karpia przez cały rok, a sieci handlowe wprowadzą go do oferty nie tylko przed Bożym Narodzeniem.

- Są już gospodarstwa, gdzie można kupić karpia także przetworzonego przez cały rok. Zdajemy sobie sprawę, że za promocją i pokazywaniem jak można karpia odkrywać na nowo, musi iść jego dostępność. Niestety, w ostatnim roku produkcja w Polsce była na dość niskim poziomie ze względu na pogodę, która staje się coraz bardziej kapryśna a na nią nie mamy wpływu. Do tego dochodzi susza, natomiast to jest nasza idea - karp dostępny cały rok w sieciach i mniejszych sklepach rybnych i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości nam się to uda - podsumowuje Siwiec.

