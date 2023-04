29 kwietnia to 119 dzień tego roku. Tego dnia przypada m.in. Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii. To trudny i mocno niedoceniany zawód, a także - w szczególności w sektorze publicznym - nisko płatny.

29 kwietnia to Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii. fot. unsplash

29 kwietnia wschód słońca nastąpił o godzinie 5:07, o godzinie 12:33 słońce będzie w zenicie, natomiast zajdzie o 19:59.

29 kwietnia imieniny obchodzą Augustyn, Piotr, Roberta, Agapiusz, Angelina, Antonia, Bogusław, Emilian, Ermentruda, Hugo, Hugon, Jakub, Katarzyna, Krystyn, Myślimir, Paulin, Robert, Rita, Sewer, Tertulia, Tychik

Według kalendarza świąt nietypowych 29 kwietnia obchodzimy:

Dzień Tai-Chi

Dzień Zięcia

Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii

Międzynarodowy Dzień Tańca

Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

Dzień Immunologii

Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii. Kto może wykonywać ten zawód?

W Polsce tytuł zawodowy lekarza weterynarii posiadają osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria. Prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii w Polsce nadaje okręgowa izba lekarsko-weterynaryjna. Lekarze weterynarii mają uprawnienia m.in. do badania i leczenia zwierząt oraz do kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Co należy do uprawnień lekarza weterynarii?

badanie stanu zdrowia zwierząt

rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie chorób zwierząt

leczenie zwierząt

udzielanie porad i konsultacji

pielęgnacja zwierząt

wydawanie opinii i orzeczeń

wykonywanie czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt i ich zaburzeń oraz biotechniką rozrodu

wykonywanie detalicznego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, paszami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt, na zasadach określonych w odrębnych przepisach

wypisywanie recept lekarskich na leki gotowe, apteczne czy też leki recepturowe przeznaczone dla zwierząt

wykonywanie badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych

usypianie zwierząt, jeśli uzna, że choroba, na którą zwierzę cierpi, jest nieuleczalna, bądź uleczenie jej będzie dla zwierzęcia zbyt dużym cierpieniem.

Co trzeba zrobić, by zostać lekarzem weterynarii?

Aby wykonywać pracę lekarza weterynarii, trzeba oprócz ukończonych studiów wyższych na danym kierunku, uzyskać prawo wykonywania zawodu, które na wniosek zainteresowanego wydaje właściwa dla miejsca zamieszkania okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna. W Polsce zawód lekarza weterynarii podlega Ustawie o zawodzie lekarza weterynarii.

W pracy lekarza weterynarii, oprócz wiedzy zdobytej na studiach, ważne są odpowiednie predyspozycje osobowościowe, zwłaszcza u lekarzy zajmujących się leczeniem małych zwierząt domowych, jak psy i koty. Praca w zakładach leczniczych dla zwierząt związana jest z dużym kontaktem z właścicielami zwierząt, którzy muszą zaufać weterynarzowi i współpracować z nim podczas leczenia zwierzęcia.

