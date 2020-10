Kaufland poszerza ofertę jaj z wolnego wybiegu marki własnej

Zielononóżki kuropatwiane to kury polskiej rasy wywodzącej się z hodowli z przełomu XIX i XX wieku. Charakteryzuje je przystosowanie do chowu w niewielkich stadach, co wpływa na ograniczoną dostępność m.in. pochodzących od nich jaj. Te mogą już znaleźć klienci sieci Kaufland pod marką K-Stąd Takie Dobre!, która obejmuje produkty wyłącznie od polskich producentów.

- O zakupie danego produktu coraz częściej decydują nie tylko jego walory smakowe , ale także sposób, w jaki został on wytworzony. Z tego względu w artykułach marek Kaufland stawiamy przede wszystkim na zrównoważoną produkcję. Nasz nowy produkt, jakim są jaja od kur zielononóżek, jest przy tym dowodem na to, że wysoka jakość może iść w parze z korzystną ceną – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Wprowadzenie jaj od kur zielononóżek wpisuje się w politykę sieci, która do 2025 roku nie będzie sprzedawać jaj z chowu klatkowego. W asortymencie marek Kauflanda już teraz dostępne są wyłącznie jaja z chowu ściółkowego, z wolnego wybiegu oraz bio. Sieć pracuje także nad tym, aby w przetworzonych produktach marek Kaufland wykorzystywane były jaja inne niż klatkowe. Przykładem tego są gofry i mleczne bułeczki marki K-Classic, do których produkcji użyto jaj z chowu ściółkowego. Zmianom w asortymencie towarzyszy także regularna komunikacja, zachęcająca klientów do zakupu jaj z alternatywnych form chowu.