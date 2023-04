W dniu 27.03.2023 r. Adam Drosio, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych wziął udział w posiedzeniu grupy roboczej „Zdrowie i Dobrostan Zwierząt” Copa-Cogeca.

Podczas posiedzenia omówiono kwestię trwającego właśnie przeglądu unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Podstawą weryfikacji są opinie naukowe ekspertów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

- Opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności są kluczowe dla podejmowanych decyzji przez Komisję Europejską. Należy jednak wesprzeć naukowców EFSA dorobkiem jednostek naukowych i badawczych z poszczególnych krajów członkowskich na co dzień zajmujących się hodowlą i dobrostanem zwierząt, gdyż występują istotne różnice w specyfikacji metod hodowli zwierząt, uwarunkowane różnicami klimatycznymi i strukturalnymi rolnictwa oraz dziedzictwem kulturowym regionów UE. Pozwoli to na uzyskanie pełniejszego obrazu aktualnej sytuacji, by Komisja Europejska mogła przygotować nowe przepisy na podstawie rzetelnych dowodów naukowych i najlepszych praktyk – powiedział uczestnik posiedzenia Adam Drosio.