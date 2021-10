KE opóźniała publikację raportu o strategii od pola do stołu?

Komisja Europejska zdecydowała się opóźnić o pół roku publikację kontrowersyjnego raportu na temat potencjalnych skutków strategii „od pola do stołu” - wynika z dokumentów, do których dotarli dziennikarze.

Autor: Euractiv.com/portalspozywczy.pl

Data: 06-10-2021, 19:07

Sensacyjne wieści na temat długo oczekiwanego raportu Komisji Europejskiej na temat skutków strategii "od pola do stołu" ujawnił specjalizujący się w tematyce UE serwis Euractiv.

Okazuje się, że choć raport był gotowy do publikacji w styczniu, unijni urzędnicy zdecydowali o opublikowaniu dokumentu dopiero w sierpniu. Euractiv dotarł do noty skierowanej do komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego przez dyrektora generalnego DG AGRI (Dyrekcji Generalnej) Wolfganga Burtschera.

Notatka, datowana i podpisana elektronicznie przez Burtschera 13 stycznia, informuje komisarza o stanie prac nad badaniem i wyznacza jego tymczasową datę publikacji jako koniec stycznia. Co ciekawe, w liście dodano ostrzeżenie, że „potrzebna jest uważna interpretacja tych wyników” ze względu na "delikatny charakter treści raportu."

Unijna strategia zmniejszy produkcję rolną

W raporcie stwierdzono, że poprawie ochrony środowiska będzie towarzyszyć 10 proc. zmniejszenie produkcji rolnej w UE, w tym zmniejszenie produkcji mięsa o 15 proc.

Wśród swoich ustaleń raport stwierdził, że niezależnie od scenariusza, osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju zawartych w strategii 'Farm to Fork' spowoduje spadek produkcji o 5-15 proc. we wszystkich sektorach.

Zgodnie z nową oceną dokonaną przez wewnętrznych naukowców Komisji Europejskiej, cele zrównoważonego rozwoju w sektorze rolno-spożywczym są możliwe do osiągnięcia, ale istnieje ryzyko, że zostaną osłabione przez politykę handlową Wspólnoty.

Wiadomość ta wydaje się potwierdzać pogłoski, że decyzja Komisji o opublikowaniu raportu bez fanfar w środku lata – co zaniepokoiło wiele zainteresowanych stron – była decyzją polityczną.

Komisja Europejska broni się przed zarzutami

Rzecznik Komisji Europejskiej tłumaczy, że opóźnienie w publikacji wynikało z "szeregu niedociągnięć" raportu zidentyfikowanych w styczniu.

Zapytana o decyzję o publikacji w środku lata, a nie w lipcu lub wrześniu, kiedy pracuje większość interesariuszy z branży rolniczej, rzeczniczka powiedziała, że ​​„nie jest świadoma” jakichkolwiek kontrowersji związanych z datą publikacji badania JRC, a badanie zostało opublikowane „kiedy byliśmy gotowi”.

Branża rolna, eksperci i organizacje rolnicze praktycznie od momentu ogłoszenia Zielonego Ładu i będącej jego częścią Strategii "od pola do stołu" bezskutecznie domagały się od Komisji Europejskiej przeprowadzenia i opublikowania wyników analizy skutków wprowadzenia tych regulacji. Opisane powyżej praktyki raczej nie zwiększą zaufania sektora rolnego do pomysłów unijnych komisarzy...