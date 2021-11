KE proponuje uprawnienia do połowów m.in w Atlantyku

Komisja Europejska opublikowała propozycję, dotyczącą połowów stad ryb w Atlantyku oraz w cieśninach Kattegat i Skagerrak. Na podstawie tego wniosku ministrowie ds. rybołówstwa państw UE 13–14 grudnia 2021 r. w Brukseli przyjmą ostateczne wielkości dopuszczalnych połowów. Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

KE proponuje uprawnienia do połowów m.in w Atlantyku /fot. Unsplash

Komisja przedstawiła propozycję dotyczącą 23 grup całkowitych dopuszczalnych połowów w odniesieniu do stad, zarządzanych wyłącznie przez UE w wodach unijnych Oceanu Atlantyckiego oraz cieśninach Kattegat i Skagerrak. Wniosek zostanie zaktualizowany po zakończeniu konsultacji ze Zjednoczonym Królestwem i Norwegią oraz po podjęciu decyzji przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem.

"Dzisiejszy wniosek jest kamieniem milowym dla utrzymania zdrowego ekosystemu i rentownego sektora rybołówstwa. Komisja chce określać odpowiedzialne limity połowowe zgodnie z dostępnymi opiniami naukowymi. Nasza strategia na rzecz bioróżnorodności jasno określa: nasze życie zależy od życia oceanów. Zrównoważony rozwój nie zna granic. To nasza przewodnia zasada" - powiedział unijny komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkeviczius.

W oparciu o opinie naukowe wydane przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) Komisja proponuje ograniczenie o ponad 20 proc. w odniesieniu do czterech stad: soli w Zatoce Biskajskiej, soli w zachodniej Irlandii, homarca w cieśninach Skagerrak i Kattegat oraz dorsza atlantyckiego w cieśninie Kattegat.

W cieśninie Kattegat Komisja proponuje utrzymanie zakazu ukierunkowanych połowów dorsza i utrzymanie uprawnień do przyłowów. Ma to na celu uniknięcie wstrzymania zrównoważonych połowów homarca na tym obszarze (czyli szybkiego wyczerpania kwot połowowych).

Komisja proponuje zwiększenie w odniesieniu do pięciu stad: gładzicy w cieśninie Kattegat, soli w cieśninach Kattegat i Skagerrak, smuklicy w wodach u wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego, żabnicy w Morzu Kantabryjskim i homarca w częściach południowej części Zatoki Biskajskiej.

Uprawnienia do połowów, zwane również całkowitymi dopuszczalnymi połowami (TAC), to kwoty ustalane dla większości stad ryb, eksploatowanych komercyjnie w Europie. Kwoty te mają zapewnić dobry stan stad albo umożliwić przywrócenie takiego stanu, a zarazem gwarantować, aby rybacy z UE posiadali zdrowe zasoby rybne, na których opierają się ich podstawy ekonomiczne. Zgodnie ze wspólną polityką rybołówstwa państwa członkowskie UE są prawnie zobowiązane do zarządzania stadami ryb w sposób, który zapewnia zrównoważoność.